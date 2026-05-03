Pięć goli w szlagierze! Manchester United zapewnił sobie awans do Ligi Mistrzów

Liverpool, ustępujący mistrz Anglii, w pierwszej połowie nie miał praktycznie nic do powiedzenia. Pierwsza bramka dla gospodarzy padła już w szóstej minucie, gdy do siatki trafił Brazylijczyk Matheus Cunha. Na 2:0 podwyższył w 14. Benjamin Sesko.

Po przerwie jednak obraz spotkania zupełnie się odmienił. To goście przejęli inicjatywę, a efektem tego były dwa gole w pierwszym kwadransie tej części gry. Na listę strzelców wpisali się Węgier Dominik Szoboszlai (47.) oraz Holender Cody Gakpo (56.), który wykończył akcję zapoczątkowaną niecelnym podaniem belgijskiego bramkarza Senne Lammensa w niegroźnej sytuacji.

Starcie odwiecznych rywali, którzy zdobyli po 20 tytułów mistrzowskich w historii i są pod tym względem rekordzistami, stało się później bardziej wyrównane. Obie strony miały swoje szanse, ale skuteczny okazał się tylko Kobbie Mainoo, który w 77. minucie ustalił wynik.

Manchester United ma 64 punkty i jest na trzecim miejscu. Liverpool jest czwarty z dorobkiem 58 pkt. Tyle samo ma Aston Villa, która wieczorem zmierzy się u siebie z Tottenhamem Hotspur. W wyjściowym składzie gospodarzy prawdopodobnie znajdzie się Matty Cash. W tabeli prowadzi Arsenal - 76 pkt.

Z trybun Old Trafford spotkanie z Liverpoolem miał oglądać Alex Ferguson, legendarny trener gospodarzy, który poprowadził ich m.in. do 13 tytułów mistrza Anglii. Według relacji mediów 84-letni Szkot źle się poczuł jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Udzielono mu pomocy na miejscu, a następnie przewieziono do szpitala na badania.

Ferguson był trenerem "Czerwonych Diabłów" w latach 1986-2013. Poza licznymi sukcesami krajowymi może pochwalić się też dwoma triumfami w Lidze Mistrzów. Łącznie wywalczył z klubem 38 trofeów.

PAP