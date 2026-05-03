Pogoń desperacko walczy o utrzymanie w lidze. W ostatnich pięciu spotkaniach "Portowcy" odnieśli zaledwie jedno zwycięstwo. Zespół musi się jednak szybko otrząsnąć po bolesnym remisie 1:1 z Cracovią, w którym dał sobie wyrwać wygraną w 95. minucie.

Wisła z kolei wyraźnie obniżyła loty po tym, jak przerwę zimową spędziła na fotelu lidera PKO BP Ekstraklasy. "Nafciarze" wciąż liczą się jednak w walce o europejskie puchary, a w pięciu minionych kolejkach trzykrotnie zgarnęli komplet punktów.

Poprzednie starcie tych drużyn zakończyło się zwycięstwem podopiecznych trenera Mariusza Misiury 2:0.

