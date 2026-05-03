Zagłębie wciąż pozostaje w grze o europejskie puchary, jednak podopieczni Leszka Ojrzyńskiego znajdują się w wyraźnym dołku formy. W ostatnich pięciu ligowych spotkaniach odnieśli zaledwie jedno zwycięstwo.

Z kolei ich przeciwnicy walczą o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Cracovia, podobnie jak Lubinianie, w pięciu minionych kolejkach wygrała tylko raz. Krakowianie zdołali jednak ugrać dwa dodatkowe punkty dzięki remisom, podczas gdy Zagłębie zanotowało w tym czasie aż cztery porażki. "Pasy" mają obecnie minimalną przewagę nad strefą spadkową, dlatego punkty są im bardzo potrzebne.

W poprzednim starciu tych zespołów padł bezbramkowy remis.

Początek o godzinie 14:45.

