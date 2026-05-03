PLS 1. Liga siatkarzy: BBTS Bielsko-Biała - GKS Katowice. Relacja live i wynik na żywo

Rywalizacja w finale pierwszej ligi siatkarzy toczyć się będzie do trzech wygranych spotkań, ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego, trzeciego i ewentualnego piątego starcia będzie zespół, który po fazie zasadniczej rozgrywek zajął wyższe miejsce w tabeli, czyli GKS.

W pierwszym meczu finału siatkarze GKS wygrali u siebie z BBTS 3:1. Najlepszym zawodnikiem (MVP) tego spotkania został wybrany Michał Superlak, który zdobył 26 punktów.

Relacja live i wynik na żywo z meczu BBTS Bielsko-Biała - GKS Katowice w niedzielę 3 maja o godzinie 12.30 na Polsatsport.pl.

