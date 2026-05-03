PlusLiga 2026. Mecze o trzecie miejsce - wyniki i skróty (WIDEO)

W meczach o trzecie miejsce w PlusLidze drużyny rywalizują do trzech wygranych spotkań, ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego, trzeciego i ewentualnego piątego starcia miał być zespół, który po fazie zasadniczej rozgrywek zajął wyższe miejsce w tabeli, czyli PGE Projekt Warszawa. Siatkarze ze stolicy zajęli drugie miejsce w tabeli, a Asseco Resovia zakończyła tę część sezonu na czwartej pozycji.

W pierwszym spotkaniu o brąz PGE Projekt pokonał Asseco Resovię 3:2. Spotkanie przyniosło zaciętą walkę obu ekip, zwroty akcji i rozstrzygnęło się w tie-breaku. W pierwszej akcji decydującego seta kontuzji doznał Bartosz Bednorz, ale nie podłamało to gospodarzy, którzy wygrali 15:11.

Drugie starcie efektownie rozpoczęła drużyna z Warszawy, która dominowała w dwóch pierwszych setach. W trzecim przebudzili się siatkarze Resovii, ale goście wrócili do swojej gry w czwartej partii, wygrali 3:1 i zanotowali drugą wygraną w serii. Wydarzeniem był powrót do PlusLigi Aleksandera Śliwki, który dołączył do Projektu na zasadzie transferu medycznego.

W trzecim meczu Projekt prowadził już 2:0, miał przewagę w trzecim secie (18:15) i był o krok od medalu. Siatkarze Resovii zerwali się do walki i odwrócili losy meczu, wygrywając po tie-breaku. Ważną rolę odegrali rzeszowscy rezerwowi Lukas Vasina oraz Jakub Bucki, który został wybrany MVP tego spotkania.

PlusLiga 2026 - wyniki meczów o trzecie miejsce:

Projekt – Resovia 2–1

2026-04-27: PGE Projekt Warszawa – Asseco Resovia Rzeszów 3:2 (20:25, 29:27, 24:26, 25:19, 15:11)

2026-04-30: Asseco Resovia Rzeszów – PGE Projekt Warszawa 1:3 (18:25, 14:25, 25:22, 18:25)

2026-05-03: PGE Projekt Warszawa – Asseco Resovia Rzeszów 2:3 (25:21, 25:22, 22:25, 18:25, 12:15)

2026-05-06: Asseco Resovia Rzeszów – PGE Projekt Warszawa (środa, godzina 17.15; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-05-09: PGE Projekt Warszawa – Asseco Resovia Rzeszów (sobota, godzina 14.45 /ewentualnie).

RM, Polsat Sport