Po wygranym meczu w Rzeszowie Projekt prowadzi w rywalizacji o brązowy medal PlusLigi 2:0. Ponieważ seria toczy się do trzech zwycięstw, stołeczna drużyna już w sobotę może zapewnić sobie miejsce na podium rozgrywek ligowych.

W trakcie ostatniego spotkania w hali Podpromie na parkiecie pojawił się Aleksander Śliwka. Kapitan reprezentacji Polski trafił do warszawskiego klubu na zasadzie transferu medycznego po kontuzji Bartosza Bednorza. Dla utytułowanego przyjmującego był to powrót na parkiety PlusLigi po 743 dniach przerwy.

Przypomnijmy, że w pierwszym starciu obu drużyn również górą była ekipa z Warszawy, która triumfowała po tie-breaku.

