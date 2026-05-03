Zdecydowały rzuty karne! Polska z pierwszą porażką na MŚ

W dniach 2-8 maja w Sosnowcu odbywają się hokejowe mistrzostwa świata Dywizji 1A.

Biało-Czerwoni czempionat zainaugurowali w sobotę od zwycięstwa nad Ukraińcami. Nasi rodacy okazali się lepsi wynikiem 3:2, a bramki zdobywali Aron Chmielewski, Patryk Wronka i Patryk Krężołek.

Francuzi natomiast w swoim pierwszym meczu także triumfowali. Pokonali 4:3 Japończyków.

Już w pierwszych minutach meczu Polacy musieli grać w osłabieniu po wykluczeniu Kamila Wałęgi. Zdołali jednak przetrwać napór przeciwników i utrzymali bezbramkowy remis. W kolejnych minutach Francuzi nadal dominowali. Oddali aż dziesięć strzałów na bramkę Biało-Czerwonych, ale Tomas Fucik bezbłędnie spisywał się między słupkami.

Na początku drugiej tercji podopieczni trenera Tirkkonena wykorzystali grę w przewadze. Na listę strzelców wpisał się Patryk Krężołek. Było to jego drugie trafienie na tych mistrzostwach. "Trójkolorowi" szybko jednak odpowiedzieli. Dziewięć minut przed końcem tercji Louis Boudon popisał się świetnym podaniem, a Jordann Perret skierował krążek do siatki. Ostatnie słowo w tej tercji należało jednak do Polaków. Podczas kolejnej gry w przewadze Bartłomiej Pociecha zdecydował się na strzał z dystansu i umieścił krążek w bramce przeciwników.

W 43. minucie podopieczni trenera Yoricka Treille'a ponownie doprowadzili jednak do wyrównania i znowu za sprawą Perreta.

W dogrywce "Trójkolorowi" umieścili krążek w siatce. Po wideoweryfikacji sędziowie jednak nie uznali gola. W serii rzutów karnych lepsza okazała się reprezentacja Francji, która wygrała 3:2.

Biało-Czerwoni obecnie zajmują trzecie miejsce w grupie.

Francja - Polska 2:2 (0:0, 1:2, 1:0, 0:0) 3:2 po rzutach karnych

Bramka: Jordann Perret 31, 43 - Patryk Krężołek 23; Bartłomiej Pociecha 35.

Francja: Quentin Papillon (bramkarz) - Tomas Simonsen, Jordann Perret, Jules Boscq, Enzo Cantagallo, Louis Boudon - Jordann Bougro, Baptiste Bruche, Guillaume Leclerc, Thomas Thiry, Enzo Guebey - Kevin Bozon, Nicolas Ritz, Floran Douay, Charles Schmitt, Kevin Dusseau - Aurelien Dair, Valentin Grossetete, Flavian Dair. Rezerwowi: Fabien Colotti, Martin Neckar (bramkarz). Trener: Yorick Treille.

Polska: Tomas Fucik (bramkarz) - Patryk Krężołek, Kamil Wałęga, Paweł Zygmunt, Bartłomiej Pociecha, Bartosz Ciura - Patryk Wronka, Alan Łyszczarczyk, Dominik Paś, Michał Naróg, Kamil Górny - Szymon Kiełbicki, Aron Chmielewski, Filip Komorski, Mateusz Bryk, Jakub Wanacki - Karol Biłas, Jakub Ślusarczyk, Krzysztof Maciaś, Nikolai Sytyi. Rezerwowy: Michał Kieler (bramkarz). Trener: Pekka Tirkkonen.

