Polacy bez medali w Botswanie

Podczas zawodów w Gaborone do przyszłorocznych mistrzostw świata w Pekinie w każdym z sześciu rodzajów sztafet awansowało po 12 zespołów - osiem z finałów oraz po dwa najlepsze z biegów repasażowych.

Magdalena Stefanowicz, Marlena Granaszewska, Magdalena Niemczyk i Pia Skrzyszowska z czasem 43,23 były siódme w finale sztafety 4x100 m. Wygrały Jamajki - 42,00 przed Kanadyjkami - 42,17 i Hiszpankami - 42,31.

Startujący w sztafecie 4x100 m Jakub Lempach, Mateusz Siuda, Patryk Krupa i Dominik Kopeć wynikiem 39,61 zajęli piąte miejsce w swoim biegu w repasażach.

Polska sztafeta mieszana 4x400 m, w składzie: Marcin Karolewski, Alicja Wrona-Kutrzepa, Kajetan Duszyński i Karolina Łozowska, miała walczyć o medal w finale. Jednak na pierwszej zmianie Karolewski doznał kontuzji i Biało-Czerwoni nie dotarli do mety. Złote medale zdobyli Amerykanie, srebrne - Jamajczycy, a brązowe - Brytyjczycy.

Anna Gryc, Weronika Bartnowska, Justyna Święty-Ersetic i Natalia Bukowiecka czasem 3.26,52 wygrały swoją serię w repasażach sztafety 4x400 m.

Gorzej w sztafecie 4x400 m poradzili sobie Marcin Karolewski, Wiktor Wróbel, Kajetan Duszyński i Mateusz Rzeźniczak. W repasażach z wynikiem 3.04.81 zajęli szóste miejsce w swojej serii.

Startujący w sztafecie mieszanej 4x100 m Łukasz Żok, Magdalena Niemczyk, Dominik Kopeć i Aleksandra Piotrowska poprawili rekord Polski na 41,26 i zajęli piąte miejsce w drugim biegu repasażowym. To nowa konkurencja, która w tym roku została wprowadzona przez World Athletics.

jc, PAP