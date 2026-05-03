Polscy siatkarze awansowali do finału!

Siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak awansowali do finału rozgrywek Beach Pro Tour Elite16 w Brasilii. W półfinale wygrali z Łotyszami Martinsem Plavinsem oraz Kristiansem Fokerotsem 2:0 (21:16, 21:10). Transmisja finału w Polsacie Sport Fight i online w Polsat Box Go.

Dwóch mężczyzn w czerwonych koszulkach sportowych i zielonych spodenkach stoi na piaszczystym boisku siatkówki plażowej, patrząc w stronę widza. Na ich koszulkach widoczne są napisy.
fot. PAP
Bryl i Łosiak zagrają w finale turnieju rangi Elite 16

Polacy w półfinale zrewanżowali się Łotyszom, z którymi przegrali w tym turnieju w fazie grupowej 1:2. To była ich jedyna dotychczas porażka w Brasilii.

 

W finale o godz. 22 polskiego czasu Bryl i Łosiak, którzy przed rokiem w tym turnieju zajęli czwarte miejsce, zagrają ze Szwedami Jacobem Holting Nilssonem i Elmerem Anderssonem. Transmisja w Polsacie Sport Fight i online w Polsat Box Go.

 

 

To pierwszy finał Polaków w turnieju rangi Elite 16 cyklu Beach Pro Tour od sierpnia zeszłego roku, gdy w Hamburgu przegrali z mistrzami olimpijskimi z Tokio, Norwegami Andersem Molem i Christianem Soerumem.

 

W tym sezonie brązowi medaliści mistrzostw świata z 2023 roku rozgrywają dopiero drugi turniej. W pierwszym w brazylijskiej Saquaremie odpadli w ćwierćfinale po porażce z... Mole i Soerumem.

PAP
