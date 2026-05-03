Polska - Francja to drugie spotkanie naszej reprezentacji w ramach hokejowych mistrzostw świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Francja na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.

Od 2 do 8 maja w Sosnowcu odbywają się hokejowe mistrzostwa świata Dywizji 1A. Przed własną publicznością rywalizuje oczywiście reprezentacja Polski prowadzona przez selekcjonera Pekkę Tirkkonena.

 

Biało-Czerwoni czempionat zainaugurowali zwycięstwem. Pokonali 3:2 Ukraińców, a bramki zdobyli Aron Chmielewski, Patryk Wronka i Patryk Krężołek.

 

W niedzielę rywalem Polaków są Francuzi. Ci również triumfowali na otwarcie mistrzostw. Okazali się lepsi wynikiem 4:3 od Japończyków.

 

Polska z Francją grała towarzysko przed turniejem w Sosnowcu. 29 kwietnia nasi rodacy odnieśli wiktorię 3:2.

 

