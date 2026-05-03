Polska tenisistka najlepsza w Chinach, nokaut w finale! Będzie duży awans w rankingu
Katarzyna Kawa pokonała Słowenkę Veronikę Erjavec 6:0, 6:4 w finale tenisowego turnieju WTA 125 w chińskim Huzhou.
Katarzyna Kawa wygrała turniej w Chinach
Dzięki temu triumfowi w najbliższym notowaniu światowego rankingu 33-letnia Polka awansuje ze 163. na 138. miejsce.
Ranga WTA 125 to odpowiednik męskiego challengera. Jeden szczebel poniżej WTA Tour. Kawa po raz trzeci dotarła do finału imprezy na tym poziomie, ale w dwóch wcześniejszych doznała porażek.
