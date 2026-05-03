Sensacja w piłkarskiej ekstraklasie. Beniaminek został mistrzem kraju

Piłka nożna

Piłkarze beniaminka FC Thun zapewnili sobie pierwsze w historii mistrzostwo Szwajcarii. Wprawdzie w sobotę przegrali na wyjeździe z FC Basel 1:3, ale w niedzielę porażki doznał wicelider St. Gallen i już nie dogoni lidera.

Stadion piłkarski z tablicą wyników pokazującą 0:0, trybunami i polem gry.
fot. PAP
Założony w 1898 roku klub, który niespełna rok temu powrócił do najwyższej klasy rozgrywkowej po pięciu latach, prowadził w tabeli od początku sezonu. Przegrał jednak cztery z ostatnich pięciu meczów, co opóźniało świętowanie w małym miasteczku nad rzeką Aare.

 

Po sobotniej porażce z FC Basel kibice lidera musieli czekać na wynik niedzielnego spotkania drugiego w tabeli St. Gallen u siebie z czwartym FC Sion (transmisję z tego meczu fani FC Thun oglądali na dużym ekranie na swoim stadionie). Ostatecznie gospodarze przegrali 0:3, co oznacza, że na trzy kolejki przed końcem rozgrywek tracą do FC Thun 11 punktów.

 

To największy sukces w 128-letniej historii klubu. Rada lokalna Thun już wcześniej zatwierdziła całonocne otwarcie barów i restauracji, gdy tylko tytuł zostanie przypieczętowany.

