Stało się. Oto pierwszy spadkowicz z Ekstraklasy

Termalica w 31 kolejkach zdobyła 28 pkt. Zanotowała siedem zwycięstw, siedem remisów i 17 porażek. Na trzy kolejki przed końcem rozgrywek traci 10 pkt do Cracovii, która jest tuż nad strefą spadkową.

Gwoździem do trumny drużyny trenera Marcina Brosza okazała się porażka w Katowicach. Beniaminek już do przerwy przegrywał 1:3, a ostatecznie uległ 1:5. Klub z Niecieczy po jednym roku wraca do 1. ligi.

Obecnie najbardziej zagrożone spadkiem są Arka - 34 pkt w 30 meczach i Widzew - 36 pkt w 31 spotkaniach. Żółto-niebiescy rozegrają jeszcze zaległe spotkanie z Górnikiem Zabrze, który w sobotę pokonał Raków Częstochowa 2:0 w finale Pucharu Polski.

PAP