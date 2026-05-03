Świetny występ polskich siatkarzy w Brazylii

Siatkówka

Michał Bryl i Bartosz Łosiak oraz Jacob Holting Nilsson i Elmer Andersson zmierzyli się w wielkim finale rozgrywek Beach Pro Tour Elite16 w Brasilii. Ostatecznie po końcowy triumf sięgnęli reprezentanci Szwecji, pewnie wygrywając w dwóch setach.

Dwóch mężczyzn w czerwonych strojach sportowych do siatkówki plażowej, w okularach przeciwsłonecznych i czapkach, stojący na piasku.
fot. Polsat Sport
Michał Bryl i Bartosz Łosiak

W półfinale Polacy wygrali z Łotyszami Martinsem Plavinsem oraz Kristiansem Fokerotsem 2:0 (21:16, 21:10). O końcowy triumf rywalizowali z duetem ze Szwecji. Ostatecznie finałowe spotkanie zakończyło się wynikiem 2:0 dla Nilssona i Anderssona, którzy pewnie ograli reprezentantów Polski.

 

Zobacz także: Tak mają wyglądać składy klubów PlusLigi w nowym sezonie. Wielkie powroty polskich gwiazd!

 

Był to pierwszy finał Polaków w turnieju rangi Elite 16 cyklu Beach Pro Tour od sierpnia zeszłego roku, gdy w Hamburgu przegrali z mistrzami olimpijskimi z Tokio, Norwegami Andersem Molem i Christianem Soerumem.

 

 

W tym sezonie brązowi medaliści mistrzostw świata z 2023 roku rozgrywają dopiero drugi turniej. W pierwszym w brazylijskiej Saquaremie odpadli w ćwierćfinale po porażce z... Mole i Soerumem.

 

Michał Bryl/Bartosz Łosiak - Jacob Holting Nilsson/Elmer Andersson 16:21, 15:21

BS, Polsat Sport, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
BARTOSZ ŁOSIAKMICHAŁ BRYLSIATKÓWKASIATKÓWKA PLAŻOWA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Eczacibasi Dynavit Stambuł - Savino Del Bene Scandicci. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 