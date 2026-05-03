Świetny występ polskich siatkarzy w Brazylii
Michał Bryl i Bartosz Łosiak oraz Jacob Holting Nilsson i Elmer Andersson zmierzyli się w wielkim finale rozgrywek Beach Pro Tour Elite16 w Brasilii. Ostatecznie po końcowy triumf sięgnęli reprezentanci Szwecji, pewnie wygrywając w dwóch setach.
W półfinale Polacy wygrali z Łotyszami Martinsem Plavinsem oraz Kristiansem Fokerotsem 2:0 (21:16, 21:10). O końcowy triumf rywalizowali z duetem ze Szwecji. Ostatecznie finałowe spotkanie zakończyło się wynikiem 2:0 dla Nilssona i Anderssona, którzy pewnie ograli reprezentantów Polski.
Był to pierwszy finał Polaków w turnieju rangi Elite 16 cyklu Beach Pro Tour od sierpnia zeszłego roku, gdy w Hamburgu przegrali z mistrzami olimpijskimi z Tokio, Norwegami Andersem Molem i Christianem Soerumem.
W tym sezonie brązowi medaliści mistrzostw świata z 2023 roku rozgrywają dopiero drugi turniej. W pierwszym w brazylijskiej Saquaremie odpadli w ćwierćfinale po porażce z... Mole i Soerumem.
Michał Bryl/Bartosz Łosiak - Jacob Holting Nilsson/Elmer Andersson 16:21, 15:21