Świetny występ polskich siatkarzy w Brazylii

W półfinale Polacy wygrali z Łotyszami Martinsem Plavinsem oraz Kristiansem Fokerotsem 2:0 (21:16, 21:10). O końcowy triumf rywalizowali z duetem ze Szwecji. Ostatecznie finałowe spotkanie zakończyło się wynikiem 2:0 dla Nilssona i Anderssona, którzy pewnie ograli reprezentantów Polski.

Był to pierwszy finał Polaków w turnieju rangi Elite 16 cyklu Beach Pro Tour od sierpnia zeszłego roku, gdy w Hamburgu przegrali z mistrzami olimpijskimi z Tokio, Norwegami Andersem Molem i Christianem Soerumem.

W tym sezonie brązowi medaliści mistrzostw świata z 2023 roku rozgrywają dopiero drugi turniej. W pierwszym w brazylijskiej Saquaremie odpadli w ćwierćfinale po porażce z... Mole i Soerumem.

Michał Bryl/Bartosz Łosiak - Jacob Holting Nilsson/Elmer Andersson 16:21, 15:21

BS, Polsat Sport, PAP