Szok w Częstochowie! Raków zwolnił trenera

Przypomnijmy - w sobotę Raków przegrał z Górnikiem Zabrze finał Pucharu Polski. Jak się okazało, był to ostatni mecz Tomczyka w roli trenera tego klubu.

"Decyzja została podjęta po szerszej analizie sytuacji sportowej pierwszej drużyny i nie wynika wyłącznie z rezultatu finału STS Pucharu Polski. Klub uznał, że w kolejnym etapie potrzebny jest nowy impuls oraz inne spojrzenie na dalszy rozwój zespołu" - napisano w oficjalnym komunikacie.

"Dziękujemy Trenerowi za pracę, zaangażowanie oraz wkład w prowadzenie pierwszej drużyny. Łukasz Tomczyk jest osobą związaną z Rakowem i wierzymy, że jego droga z naszym Klubem może jeszcze w przyszłości znaleźć kolejny rozdział. Życzymy mu powodzenia w dalszej karierze" - dodano.

Raków zakomunikował, że nazwisko nowego szkoleniowca ogłosi w poniedziałek.

Urodzony w Częstochowie trener trafił do Rakowa w grudniu zeszłego roku. Wcześniej pracował w Polonii Bytom, wprowadzając ten klub na zaplecze PKO BP Ekstraklasy. Choć 37-latek podpisał kontrakt do 2027 roku, ostatecznie ekipę z Częstochowy poprowadził zaledwie w 17 meczach.

Po 30 meczach w PKO BP Ekstraklasie Częstochowianie są na piątym miejscu z 46 punktami. Tracą dziewięć do prowadzącego Lecha Poznań, od którego rozegrali o jedno spotkanie mniej.

