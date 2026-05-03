Szok w Częstochowie! Raków zwolnił trenera

Raków Częstochowa poinformował, że zakończył współpracę z trenerem Łukaszem Tomczykiem. Szkoleniowiec kilka miesięcy temu zastąpił na tym stanowisku Marka Papszuna, który odszedł do Legii Warszawa.

Przypomnijmy - w sobotę Raków przegrał z Górnikiem Zabrze finał Pucharu Polski. Jak się okazało, był to ostatni mecz Tomczyka w roli trenera tego klubu.

 

"Decyzja została podjęta po szerszej analizie sytuacji sportowej pierwszej drużyny i nie wynika wyłącznie z rezultatu finału STS Pucharu Polski. Klub uznał, że w kolejnym etapie potrzebny jest nowy impuls oraz inne spojrzenie na dalszy rozwój zespołu" - napisano w oficjalnym komunikacie.

 

"Dziękujemy Trenerowi za pracę, zaangażowanie oraz wkład w prowadzenie pierwszej drużyny. Łukasz Tomczyk jest osobą związaną z Rakowem i wierzymy, że jego droga z naszym Klubem może jeszcze w przyszłości znaleźć kolejny rozdział. Życzymy mu powodzenia w dalszej karierze" - dodano.

 

Raków zakomunikował, że nazwisko nowego szkoleniowca ogłosi w poniedziałek.

 

Urodzony w Częstochowie trener trafił do Rakowa w grudniu zeszłego roku. Wcześniej pracował w Polonii Bytom, wprowadzając ten klub na zaplecze PKO BP Ekstraklasy. Choć 37-latek podpisał kontrakt do 2027 roku, ostatecznie ekipę z Częstochowy poprowadził zaledwie w 17 meczach.

 

Po 30 meczach w PKO BP Ekstraklasie Częstochowianie są na piątym miejscu z 46 punktami. Tracą dziewięć do prowadzącego Lecha Poznań, od którego rozegrali o jedno spotkanie mniej.

