Po raz siódmy w historii! Poznaliśmy najlepszą siatkarską drużynę Europy

Pierwsze akcje finału przyniosły wyrównaną grę obu zespołów (7:7), a później przewagę uzyskał VakifBank (11:8, 14:10). Siatkarki Eczacibasi złapały kontakt z rywalkami (18:17), w końcówce jednak na parkiecie dominowała ekipa trenera Giovanniego Guidettiego. VakifBank miał przewagę w ofensywie, a seta zamknęła mocnym uderzeniem po bloku rywalek Tijana Bosković (25:20), grająca w tym secie na 88% skuteczności.

W drugiej odsłonie siatkarki VakifBanku błyskawicznie wypracowały sobie solidną zaliczkę (10:4). Rywalki zerwały się jednak do walki, wygrały kilka akcji (10:7), później złapału kontakt (15:14), a następnie wyrównały (19:19). Końcówkę na korzyść VakifBanku rozstrzygnęła Tijana Bosković, która skutecznymi atakami skończyła trzy ostatnie akcje seta (25:21).

Set numer trzy przyniósł wyrównaną grę obu ekip (8:8). Po zagrywkach Dany Rettke przewagę uzyskało Eczacibasi (10:12), gdy asem odpowiedziała Zehra Gunes, było 14:12 dla VakifBanku. Losy seta rozstrzygnęły cztery akcje od stanu 21:21. Dwa błędy popełniły siatkarki VakifBanku, punktowy blok dał piłkę setową Eczacibasi, a Anna Smrek dała wygraną tej drużynie skutecznym atakiem (21:25).

W czwartej partii od pierwszych akcji przewagę uzyskał VakifBank (4:1). Siatkarki Eczacibasi złapały punktowy kontakt (11:10), ale podopieczne Giovanniego Guidettiego utrzymywały przewagę (14:10, 19:15). Skutecznie w ofensywie grał duet Tijana Bosković i Marina Markova. Piłkę meczową wywalczyła atakiem ze środka Zehra Gunes (24:17), a zwycięstwo VakifBanku przypieczętowała Bosković, atakując po bloku rywalek (25:18).

Najwięcej punktów: Tijana Bosković (33), Marina Markova (26), Zehra Gunes (10) – VakifBank; Ebrar Karakurt (20), Sinead Jack-Kisal (14), Magdalena Stysiak (13) – Eczacibasi. Siatkarki VakifBanku grały skuteczniej w ataku (53%-44%) i lepiej punktowały blokiem (15-8).

VakıfBank SK wygrał rozgrywki CEV Champions League już po raz siódmy w historii. Wcześniej triumfował w latach 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 oraz 2023.

Turniej finałowy Ligi Mistrzyń siatkarek rozegrano w Stambule. Trzecie miejsce zajęła drużyna Joanny Wołosz A. Carraro Prosecco Doc Conegliano, pokonując inny włoski zespół Savino del Bene Scandicci 3:0.



VakifBank Stambuł – Eczacibasi Dynavit Stambuł 3:1 (25:20, 25:21, 21:25, 25:18)

VakifBank: Chiaka Ogbogu, Cansu Ozbay, Marina Markova, Zehra Gunes, Tijana Bosković, Derya Cebecioglu – Ayca Aykac (libero) oraz Aylin Acar, Helena Cazaute. Trener: Giovanni Guidetti.

Eczacibasi: Ebrar Karakurt, Dana Rettke, Magdalena Stysiak, Yaprak Erkek, Sinead Jack-Kisal, Elif Sahin – Simge Sebnem Akoz (libero) oraz Meliha Diken, Kathryn Plummer, Dilay Ozdemir. Trener: Giulio Bregoli.

Sędziowie: Michail Koutsoulas (Grecja) – Wojciech Głód (Polska).

