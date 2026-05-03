Wyścig F1 przełożony. Oto nowy termin
Start niedzielnego wyścigu o Grand Prix Miami, czwartej rundy mistrzostw świata Formuły 1, został przyspieszony o trzy godziny z powodu ryzyka burzy - poinformowali organizatorzy.
Grand Prix Miami zostało przyspieszone o kilka godzin
Pierwotnie był zaplanowany na godzinę 22. polskiego czasu, ale został przesunięty na godz. 19.
Z pierwszego pola wystartuje Włoch Kimi Antonelli z zespołu Mercedesa, który jest liderem cyklu po trzech wyścigach. Obok niego na pierwszej linii stanie czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z Red Bulla. Trzeci wynik kwalifikacji zanotował Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, a czwarty czas miał aktualny mistrz świata Brytyjczyk Lando Norris z McLarena.
