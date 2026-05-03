Złe wieści dla Bartosza Kurka. To już koniec

Za nami faza ćwierćfinałowa ligi japońskiej, do której przystąpiły zespoły z miejsc 3-6 po rundzie zasadniczej. Lider i wicelider tabeli miał już zapewniony automatyczny awans do półfinału i czekał na rywala.

Jednym z nich będzie JTEKT Stings Aichi, który w batalii do dwóch zwycięstw bardzo pewnie pokonał Tokio Great Bears. Wystarczy powiedzieć, że drużyna ze stolicy nie potrafiła w tej rywalizacji wygrać nawet seta! Po piątkowej porażce 0:3, w sobotę doszło do powtórki. Przyjezdni tylko momentami potrafili nawiązać walkę z rywalem.

Kurek przy swoim nazwisku zapisał jedenaście punktów, a jego skuteczność w ataku wyniosła 46 procent. Dla naszego atakującego to już koniec sezonu.

Z kolei w walce o medale nadal jest Huber, którego Wolfdogs Nagoya dwukrotnie pokonał JT Thunders Hiroszima. Pierwsze spotkanie zakończyło się zwycięstwem bez straty seta. Dzień później emocji było znacznie więcej, ale i wówczas decydujący cios należał do gospodarzy, którzy triumfowali po tie-breaku.

Środkowy reprezentacji Polski, którego jednak w tym sezonie nie zobaczymy w barwach Biało-Czerwonych, zaprezentował się z dobrej strony w sobotniej potyczce. Zdobył siedem punktów i zanotował 58 procent skuteczności w ataku. Do tego należy dodać asa serwisowego i trzy bloki.

Teraz zmagania w Kraju Kwitnącej Wiśni wkraczają w fazę półfinałową. W niej w najbliższy weekend triumfator rundy zasadniczej Suntory Sunbirds Osaka zmierzy się dwukrotnie z Wolfdogs Nagoya, natomiast wicelider Osaka Bluteon zagra z JTEKT Stings Aichi.

Wyniki ćwierćfinałów ligi japońskiej:

JTEKT Stings Aichi - Tokio Great Bears 3:0 (25:21,25:22,26:24)

JTEKT Stings Aichi - Tokio Great Bears 3:0 (25:18,25:19,25:20)

Wolfdogs Nagoya - Hiroszima Thunders 3:0 (25:17,25:21,26:24)

Wolfdogs Nagoya - Hiroszima Thunders 3:2 (23:25,26:24,20:25,25:22,16:14)

Półfinały:

Suntory Sunbirds Osaka - Wolfdogs Nagoya (9 i 10 maja)

Osaka Bluteon - JTEKT Stings Aichi (9 i 10 maja)

