Awans do Ligi Mistrzów nie wystarczył. Trener odejdzie po sezonie

Na cztery kolejki przed zakończeniem rozgrywek La Liga Villarreal zajmuje trzecie miejsce z dorobkiem 68 punktów i jest już pewny występów w nowym sezonie w Champions League.

Jak pisze m.in. agencja EFE, pomimo dobrych wyników "Żółtej Łodzi Podwodnej" trener i zarząd klubu podobno nie doszli do porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu.

60-letni Marcelino prowadził ten zespół od 2023 roku, a wcześniej w latach 2013-2016. Pracował też m.in. w Sevilli, Valencii i Athletic Bilbao.

Obecnie media łączą tego cenionego szkoleniowca z klubami angielskiej Premier League.

PAP