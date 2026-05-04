Awans do Ligi Mistrzów nie wystarczył. Trener odejdzie po sezonie

Trener piłkarzy Villarreal CF Marcelino Garcia Toral odejdzie z zespołu po zakończeniu sezonu, pomimo wywalczenia drugiego z rzędu awansu do Ligi Mistrzów - poinformował hiszpański klub.

Marcelino (po lewej) oraz Hans-Dieter Flick (po prawej)

Na cztery kolejki przed zakończeniem rozgrywek La Liga Villarreal zajmuje trzecie miejsce z dorobkiem 68 punktów i jest już pewny występów w nowym sezonie w Champions League.

 

Jak pisze m.in. agencja EFE, pomimo dobrych wyników "Żółtej Łodzi Podwodnej" trener i zarząd klubu podobno nie doszli do porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu.

 

60-letni Marcelino prowadził ten zespół od 2023 roku, a wcześniej w latach 2013-2016. Pracował też m.in. w Sevilli, Valencii i Athletic Bilbao.

 

Obecnie media łączą tego cenionego szkoleniowca z klubami angielskiej Premier League.

PAP
