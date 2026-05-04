Bramkarz Polaków nie ma wątpliwości. Chodzi o kluczowy mecz reprezentacji 

Polacy w sobotę 2 maja rozpoczęli zmagania w mistrzostwach świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Pierwsze spotkanie z Ukrainą zakończyło się zwycięstwem Biało-Czerwonych 3:2. Dzień później podopieczni Pekki Tirkkonena ulegli po rzutach karnych Francuzom.



- Staram się być wdzięczny i cieszyć z tych punktów, podobnie jak cała drużyna. Jakby nam ktoś powiedział przed turniejem, że będziemy mieli cztery punkty po dwóch meczach, to byśmy wzięli w ciemno. Nie ukrywamy, że po spotkaniu z Francją jesteśmy smutni, ale taki jest sport i trzeba to wziąć na klatę. Wszystko jest nadal jest w naszych rękach. Musimy się skupić na naszej grze i postawie drużyny, która na razie jest bardzo dobra - powiedział w rozmowie z Michałem Białońskim Tomas Fucik.



We wtorek Polacy zagrają bardzo ważne spotkanie z Kazachstanem. Kazachowie są liderami grupy, w pierwszych spotkaniach pokonali Litwę 4:1 i Japonię 6:0.



- Tabela układa się tak, że mamy wszystko w swoich rękach. Przed nami bardzo wymagający rywal, zawodnicy z mocniejszej ligi. Myślę, że zbyt duży respekt do przeciwnika nic nam nie daje. Dużo razy pokazaliśmy, że możemy grać z lepszymi drużynami. Musimy się skupić na swojej grze. Każdy mecz jest tutaj ważny, nawet jeśli zdobędziemy punkty z Kazachstanem. Ten turniej jest krótki i każda zdobycz się liczy - dodał bramkarz reprezentacji Polski.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



Transmisja meczu Polska - Kazachstan we wtorek od godziny 19:25 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na Polsat Box Go. Nasze studio rozpocznie się o 19:00.