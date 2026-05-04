Brązowy medal Polki na ME

Szabo Bouza zgromadziła 590 punktów (klęcząc - 197, leżąc - 197 i stojąc - 196) i wyprzedziła McInosh o jeden punkt (198-198-193) oraz Romańczyk (Śląsk Wrocław) o sześć (194-195-195).

Także w poniedziałek reprezentacja Polski mężczyzn zajęła czwarte miejsce w konkurencji drużynowej w karabinie na 300 metrów z trzech postaw (3x40 strzałów). Triumfowali Austriacy przed Szwajcarami i Czechami. Biało-Czerwonym do brązowego medalu zabrakło dziesięciu punktów.

W zespole Austrii, który zgromadził 1754 pkt wystąpili Dominic Einwaller, Patrick Diem oraz Alexander Schmirl). Szwajcarię reprezentowali Simon Maag, Gilles Vincent Dufaux i Pascal Bachmann-Senti 1752, a Czechy Jiri Privratsky, Ales Entrichel i Petr Nymbursky - 1750.

W drużynie Biało-Czerwonych strzelali: Tomasz Bartnik (WKS Legia Warszawa) - 584 (199-199-186), Maciej Kowalewicz (Gwardia Olsztyn) - 580 (193-195-192) oraz Wiktor Sajdak (TKS LOK Tarnów) - 576 (191-196-185).

Polacy wyprzedzili Finlandię - 1734 oraz Danię - 1706.

Reprezentacja Polski wywalczyła już w Osijeku cztery medale: złoty zdobył Bartnik (karabin na 300 m trzy postawy), srebrne Romańczyk (300 metrów w pozycji leżąc) i Andrzej Burda (Kobudo Opole, 300 metrów leżąc) oraz brązowy Romańczyk (karabin 300 m trzy postawy).

Mistrzostwa Europy w Osijeku w strzelaniu z karabinka małokalibrowego na 50 m, pistoletu na 25 i 50 m oraz karabinu na 300 m zakończą się 18 maja.