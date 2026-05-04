CUK Anioły Toruń - Mickiewicz Kluczbork. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

CUK Anioły Toruń i KKS Mickiewicz Kluczbork, po porażce w półfinałach, rywalizują o trzecie miejsce w PLS 1. Lidze. Rywalizacja toczyć się będzie do dwóch wygranych meczów, ze zmianą gospodarza po każdym spotkaniu.

W pierwszym spotkaniu Anioły przegrały z Mickiewiczem 0:3, w drugim torunianie okazali się lepsi, wygrywając po tie-breaku.



W rundzie zasadniczej siatkarze z Torunia zajęli 2. miejsce, a w fazie play-off pokonali Avię Świdnik. W półfinale musieli jednak uznać wyższość BBTS-u Bielsko-Biała.



Z kolei zespół z Kluczborka uplasował się na czwartej pozycji i w pierwszej rundzie play-off zmierzył się z MKS-em Będzin. W półfinale nie dał rady faworyzowanemu GKS-owi Katowice.



Transmisja meczu CUK Anioły Toruń - Mickiewicz Kluczbork we wtorek od godziny 17:15 w Polsacie Sport 2 i na Polsat Box Go.