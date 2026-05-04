Dobry wynik Huberta Hurkacza! Skok w rankingu ATP

Hubert Hurkacz awansował w światowym rankingu tenisistów z 63. na 53. miejsce, a zmagający się z kontuzją Kamil Majchrzak spadł z 74. na 76. pozycję. Przewagę powiększył lider zestawienia, Włoch Jannik Sinner, który wyprzedza Hiszpana Carlosa Alcaraza.

Hurkacz w minionym tygodniu dotarł do finału challengera ATP 175 na kortach ziemnych we włoskim Cagliari. Przegrał co prawda walkę o tytuł z Włochem Matteo Arnaldim 4:6, 4:6, jednak taki występ pozwolił mu na znaczący awans w rankingu, o dziesięć pozycji.

 

Niezmiennie prowadzi Sinner, który dzięki wygranej w turnieju ATP 1000 w Madrycie powiększył przewagę nad Alcarazem, nieobecnym w stolicy Hiszpanii z powodu kontuzji. Włoch przeszedł w niedzielę do historii jako pierwszy tenisista, który triumfował w pięciu imprezach rangi ATP 1000 z rzędu. Obecnie Hiszpan traci do niego 1390 punktów.

 

W czołowej dziesiątce doszło do jednej zmiany - Rosjanin Daniił Miedwiediew awansował z 10. na dziewiąte miejsce, zamieniając się z Włochem Lorenzo Musettim.

 

Majchrzak, który nie gra od kilku tygodni z powodu kontuzji kolana, przesunął się z 74. na 76. pozycję.

 

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 4 maja 2026:

 

1. (1) Jannik Sinner (Włochy) 14350
2. (2) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 12960
3. (3) Alexander Zverev (Niemcy) 5805
4. (4) Novak Djoković (Serbia) 4700
5. (5) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 4050
6. (6) Ben Shelton (USA) 4030
7. (7) Taylor Fritz (USA) 3770
8. (8) Alex de Minaur (Australia) 3755
9. (10) Daniił Miedwiediew (Rosja) 3460
10. (9) Lorenzo Musetti (Włochy) 3415
...
53. (63) Hubert Hurkacz (Polska) 930
76. (74) Kamil Majchrzak (Polska) 747

PAP
