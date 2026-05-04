Dramat polskiej siatkarki. Nie zagra w kadrze. "Moje zdrowie wybrało inaczej"

Pierzchała ostatni mecz rozegrała 4 lutego w fazie grupowej Ligi Mistrzyń. Od tamtej pory ani razu nie pojawiła się na parkiecie. W zamian musiała poddać się leczeniu kontuzjowanego kolana. Pod jej nieobecność Developres Rzeszów, do którego trafiła przed tym sezonem z Lotto Chemika Police, sięgnął po srebrny medal Tauron Ligi.

Wiadomo już, że 23-latki zabraknie też w tym sezonie reprezentacyjnym. Śmiało można przypuszczać, że gdyby nie kontuzja, Stefano Lavarini powołałby środkową do kadry.

- Rozmawialiśmy niedawno. Wyraził chęć, żebym była w sezonie kadrowym w zespole, ale moje zdrowie wybrało inaczej. Ja od razu wiedziałam, że nie zdążę na kadrę, bo prognozy dotyczące mojego powrotu zakładają, że jeszcze trochę mi on zajmie. Drzwi do kadry mam cały czas otwarte. Teraz skupiam się na tym, by jak najszybciej wrócić do zdrowia, rozegrać udany sezon i oby w dobrym stylu wrócić do reprezentacji - powiedziała siatkarka w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

ZOBACZ TAKŻE: Rozgrywający zostaje w drużynie. Klub z PlusLigi przedłuża kontrakt

Pierzchała powoli wraca do pełni zdrowia, chociaż przed nią wciąż jeszcze sporo pracy, aby wznowić karierę.

- Czuję się coraz lepiej, a mój powrót do sprawności idzie zgodnie z planem. Codziennie mam pracę w siłowni i indywidualne ćwiczenia z fizjoterapeutą. Powoli staram się odstawiać kule i chodzić bez nich. Najgorszy okres już za mną, gdy nie mogłam za wiele robić. Musiałam dać czas na regenerację - przyznała.

Polsat Sport