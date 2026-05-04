Ferguson ewakuowany z Old Trafford! Został zabrany karetką do szpitala

Sir Alex Ferguson został przewieziony do szpitala, tuż przed rozpoczęciem niedzielnego meczu między Manchesterem United a Liverpoolem. 84-latek był już na Old Trafford, gdzie nagle źle się poczuł.

fot. PAP
Serwis BBC poinformował, że Ferguson przebywał na stadionie m.in. z dr Aseemem Malhotrą, który tuż przed niedzielnym meczem zamieścił post w mediach społecznościowych. "To zaszczyt, przywilej i spełnienie marzeń" - przekazał, dodając zdjęcie ze szkockim trenerem.

 

BBC podało, że Ferguson dotarł na obiekt ponad godzinę przed rozpoczęciem spotkania. Nagle jednak źle się poczuł i został przetransportowany karetką do szpitala. "Daily Mail" napisało z kolei, że 84-latek trafił pod opiekę medyczną wyłącznie zapobiegawczo.

 

Działacze Manchesteru United są optymistycznie nastawieni i wierzą, że legenda klubu wkrótce wróci do domu.

 

Ostatecznie piłkarze Michaela Carricka pokonali w hitowym starciu Liverpool 3:2. Po meczu szkoleniowiec życzył wszystkiego najlepszego oraz dużo zdrowia dla Fergusona. "Mam nadzieję, że kiedy usłyszy o tym wyniku, doda mu to otuchy" - powiedział.

 

Szkot miał już w przeszłości problemy ze zdrowiem. W maju 2018 roku był zmuszony przejść operację, która uratowała mu życie, po wylewie krwi do mózgu.

 

Ferguson zakończył karierę w 2013 roku. Prowadząc Manchester United przez blisko 27 lat, aż 13-krotnie sięgnął po mistrzostwo Anglii, pięć razy zdobył Puchar Anglii, ale przede wszystkim w sezonach 1998/99 oraz 2007/08 wygrał Ligę Mistrzów.

