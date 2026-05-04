Gdzie obejrzeć Ligę Europy? Plan transmisji
Przed nami rewanżowe mecze w półfinałach Ligi Europy. O awans do finału w Stambule walczą dwie angielskie drużyny oraz niemiecka i portugalska. Gdzie obejrzeć rewanże? O której godzinie? Przedstawiamy plan transmisji.
Pierwsze mecze półfinałowe odbyły się 30 kwietnia. Rewanże zostały zaplanowane na 7 maja. Aston Villa z Mattym Cashem postara się odrobić jedną bramkę po porażce na wyjeździe z Nottingham 0:1. Jednego gola musi też odrobić Freiburg, który przegrał w Bradze 1:2.
ZOBACZ TAKŻE: Ferguson ewakuowany z Old Trafford! Został zabrany karetką do szpitala
Finał zaplanowano na 20 maja w Stambule.
Plan transmisji rewanżów w półfinale Ligi Europy:
Studio godz. 19:00 (Polsat Sport Premium 1)
Aston Villa - Nottingham Forest godz. 20:50 (Polsat Sport Premium 1)
Freiburg - Sporting Braga godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 1)
Studio godz. 22:50 (Polsat Sport Premium 1)
Magazyn skrótów godz. 23:45 (Polsat Sport Premium 1)
Mecze dostępne również na platformie Polsat Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl