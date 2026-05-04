Gdzie obejrzeć Ligę Europy? Plan transmisji

Pierwsze mecze półfinałowe odbyły się 30 kwietnia. Rewanże zostały zaplanowane na 7 maja. Aston Villa z Mattym Cashem postara się odrobić jedną bramkę po porażce na wyjeździe z Nottingham 0:1. Jednego gola musi też odrobić Freiburg, który przegrał w Bradze 1:2.

Finał zaplanowano na 20 maja w Stambule.

Plan transmisji rewanżów w półfinale Ligi Europy:

Studio godz. 19:00 (Polsat Sport Premium 1)

Aston Villa - Nottingham Forest godz. 20:50 (Polsat Sport Premium 1)

Freiburg - Sporting Braga godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 1)

Studio godz. 22:50 (Polsat Sport Premium 1)

Magazyn skrótów godz. 23:45 (Polsat Sport Premium 1)

Mecze dostępne również na platformie Polsat Box Go.

