Gdzie obejrzeć Ligę Konferencji? Plan transmisji

Pierwsze mecze półfinałowe odbyły się 30 kwietnia. Rewanże zostały zaplanowane na 7 maja. W jednym ze spotkań Crystal Palace podejmie Szachtara Donieck. Ekipa z Premier League sprawiła niespodziankę i wygrała w Krakowie na stadionie Wisły 3:1. U siebie postara się przypieczętować historyczny awans.

Ciekawie powinno być też we Francji, gdzie Strasbourg zmierzy się z Rayo. W Hiszpanii gospodarze wygrali, ale tylko 1:0, co sprawia, że kwestia awansu wciąż jest otwarta. Piłkarzem przedstawiciela Ligue 1 jest Max Oyedele.

Finał zaplanowano na 27 maja w Lipsku.

Plan transmisji rewanżów w półfinale Ligi Konferencji:

Studio godz. 19:00 (Polsat Sport Premium 1)

Crystal Palace - Szachtar Donieck godz. 20:50 (Polsat Sport Premium 2)

Strasbourg - Rayo Vallecano godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 2)

Studio godz. 22:50 (Polsat Sport Premium 1)

Mecz dostępne również na platformie Polsat Box Go.

