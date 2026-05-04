Hearts lepsi od Rangers! Zespół z Edynburga coraz bliżej mistrzostwa

Hearts od października są liderami szkockiej Premiership. Ich przewaga nad poniedziałkowym rywalem wynosiła przed tym spotkaniem cztery punkty. Zespół z Edynburga na wygranie ligi szkockiej czeka od 1960 roku. W przypadku triumfu w tym sezonie przerwałby trwającą 41 lat dominację drużyn z Glasgow.

ZOBACZ TAKŻE: Nottingham Forest w formie przed półfinałem Ligi Europy. Co za wygrana



W pierwszej połowie przewaga należała do gości, którzy przeważali pod każdym względem. Hearts nie oddali nawet jednego celnego strzału. Efektem przewagi drużyny z Glasgow był go Dujona Sterlinga w 23. minucie.



Gospodarze wzięli do odrabiania strat po przerwie. W 54. minucie wyrównał Stephen Kingsley. Piłkarze Hearts złapali wiatr w żagle i w 71. minucie wyszli na prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Lawrence Shankland.



Więcej bramek nie oglądaliśmy. Hearts mają trzy punkty przewagi nad drugim Celtikiem. Do końca rozgrywek zostały trzy kolejki. W ostatniej piłkarze z Edynburga zmierzą się właśnie z "The Bhoys".



Hearts - Rangers 2:1 (0:1)



Bramki: Kingsley 54, Shankland 71 - Sterling 23



Hearts: Alexander Schwolow - Michael Steinwender, Craig Halkett, Stuart Finday - Alexandros Kyzirdis (Jamie McCart 82'), Marc Leonard, Beni Baningime, Stephen Kingsley (Frankie Kent 90') - Lawrence Shankland (Jordi Altena 90+4'), Islam Chesnokov (Blair Spittal 46'), Claudio Braga (Pierre Kabore 82')



Rangers: Jack Butland - James Tavernier, Nasser Djiga, Emmanuel Fernandez, Dujon Sterling (Tuur Rommens 75') - Nicolas Raskin (Ryan Naderi 75'), Tochi Chukwuani - Andreas Skov Olsen (Djeidi Gassama 69'), Mohamed Diomande (Bojan Miovski 83'), Mikey Moore (Thelo Aasgaard 75') - Chermiti



Żółte kartki: Shankland - Diomande, Fernandez