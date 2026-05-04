Hubert Hurkacz poznał rywala na ATP w Rzymie!

Hanfmann to bardzo doświadczony tenisista, który w rankingu ATP plasuje się na 59. lokacie. Ostatnio rywalizował w Madrycie, gdzie odpadł w drugiej rundzie z Francisco Cerundolo.

Hurkacz przystąpi do tego meczu po udanym występie w Challengerze w Cagliari, gdzie dotarł do finału. W nim przegrał z Mattego Arnaldim. Polak w światowym zestawieniu zajmuje 53. miejsce i raz miał okazję rywalizować z 34-letnim Hanfmannem. Do ich jedynego starcia doszło w kwalifikacjach do drabinki głównej French Open w 2018 roku. Wrocławianin wygrał wówczas w dwóch setach.

ZOBACZ TAKŻE: Znamy drabinkę turnieju w Rzymie! Z kim zagra Iga Świątek?

Triumfator tego pojedynku zmierzy się w drugiej rundzie z Luciano Darderim. Do zmagań nie przystąpi Kamil Majchrzak, który wycofał się ze względów zdrowotnych.

Wielkim faworytem turnieju jest lider rankingu, będący w znakomitej formie i niepokonany od 19 lutego Jannik Sinner, który zagra przed własną publicznością. Na korcie nie zabraknie Alexandra Zvereva i Novaka Djokovicia. Wielkim nieobecnym jest kontuzjowany Carlos Alcaraz.

Transmisje z turnieju ATP w Rzymie na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

Polsat Sport