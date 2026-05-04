Lechia przegrała z Radomiakiem. Teraz czeka ją mecz o wszystko!

Dla obydwu zespołów mecz ten miał ogromne znacznie w walce o utrzymanie w ekstraklasie. W lepszej sytuacji byli gospodarze, którzy w dwóch ostatnich meczach wywalczyli komplet punktów. Z kolei Lechia w ostatnich trzech meczach poniosła dwie porażki i raz zremisowała.

Od początku widać było, że trenerzy Bruno Baltazar i John Carver ustawili ofensywnie swoje zespoły. W 9. minucie przed szansą zdobycia bramki dla Lechii stanął Aleksandar Cirković. Jego strzał obronił jednak Filip Majchrowicz, a próbę dobitki zablokował Christos Donis.

Następna akcja przyniosła Lechii kolejną szansę. Tym razem Tomas Bobcek nie trafił do pustej już bramki. Usprawiedliwić go może fakt, że strzelał z bardzo ostrego kąta.

W 18. minucie prowadzenie mógł objąć Radomiak. Elves Balde oddał fantastyczny strzał z woleja z około 25 metrów, po którym piłka odbiła się od poprzeczki.

Osiem minut później było już 1:0 dla gospodarzy. Balde dośrodkował z lewego skrzydła i Abdoul Tapsoba precyzyjnym strzałem głową pokonał Aleksa Paulsena.

W 37. minucie Bobcek popędził samotnie w kierunku bramki Radomiaka, a tuż przed linią pola karnego został sfaulowany przez Jeremy'ego Blasco. Sędzia Szymon Marciniak nie miał wątpliwości i pokazał stoperowi gospodarzy czerwoną kartkę.

Tymczasem w 45. minucie Radomiak niespodziewanie podwyższył prowadzenie po strzale Tapsoby zza pola karnego.

W ostatniej akcji pierwszej połowy Matej Rodin, po dośrodkowaniu Tomasza Wójtowicza, oddał groźny strzał głową, ale znakomitą interwencją popisał się Majchrowicz.

Chwilę po wznowieniu gry w drugiej połowie Tapsoba skompletował hat-tricka. Tym razem zawodnik z Burkina Faso skierował piłkę do bramki z najbliższej odległości, korzystając - jak przy pierwszym trafieniu - z asysty Balde.

W 66. minucie Tomasz Neugebauer, po akcji Camilo Meny, oddał strzał zablokowany ręką przez Zie Ouattarę. Marciniak wezwany do obejrzenia zajścia na monitorze podjął decyzję o podyktowaniu rzutu karnego, który na gola zamieniał Bobcek. Słowak już po raz 17. pokonał bramkarza rywali w tym sezonie i został samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców.

Gdańszczanie nie poszli jednak za ciosem i gospodarze bez większych problemów utrzymali prowadzenie. Dzięki trzeciej kolejnej wygranej awansowali na ósme miejsce w tabeli, a dorobek - 43 punkty - praktycznie gwarantuje utrzymanie.

Lechia po raz czwarty w tym sezonie przez wiele minut grała z przewagą jednego zawodnika i w żadnym z tych meczów nie odniosła zwycięstwa - przegrała 1:2 z Rakowem Częstochowa oraz zremisowała z 1:1 Cracovią i Piastem Gliwice.

Gdańszczanie zajmują obecnie 15. miejsce w tabeli z przewagą dwóch punktów nad znajdującym się w strefie spadkowej Widzewem Łódź.

Radomiak Radom - Lechia Gdańsk 3:1 (2:0)

Bramki: 1:0 Abdoul Tapsoba (26-głową), 2:0 Abdoul Tapsoba (45), 3:0 Abdoul Tapsoba (48), 3:1 Tomas Bobcek (67-karny).

Żółta kartka - Radomiak Radom: Zie Ouattara. Lechia Gdańsk: Bohdan Wjunnyk, Miłosz Kałahur. Czerwona kartka - Radomiak Radom: Jeremy Blasco (37-faul).

Sędzia: Szymon Marciniak (Płock). Widzów 11 111.

Radomiak Radom: Filip Majchrowicz - Zie Ouattara, Jeremy Blasco, Adrian Dieguez, Jan Grzesik - Abdoul Tapsoba (70. Salifou Soumah), Luquinhas, Christos Donis (70. Romario Baro), Rafał Wolski (56. Ibrahima Camara), Elves Balde (56. Mateusz Cichocki) - Maurides (39. Steve Kingue).

Lechia Gdańsk: Alex Paulsen - Tomasz Wójtowicz (83. Bartłomiej Kłudka), Maksym Diaczuk, Matej Rodin, Matus Vojtko (83. Miłosz Kałahur) - Camilo Mena, Rifet Kapić, Iwan Żelizko, Aleksandar Cirković - Tomas Bobcek, Bohdan Wjunnyk (45. Tomasz Neugebauer).

PI, PAP