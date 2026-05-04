Marek Magiera: Doceniajmy to, co mamy…

Tym samym Magdalenie Stysiak nie udało dołączyć się do pięciu polskich siatkarek, które mogą pochwalić się zdobyciem Pucharu Europy. W tym elitarnym gronie pozostają Joanna Wołosz, Katarzyna Gujska, Małgorzata Glinka, Dorota Świeniewicz i Martyna Łukasik.

Srebro Stysiak i jej Eczacibasi to jednak sukces dużego kalibru. Na pewno w nieco innych kategoriach patrzymy na brązowy medal Wołosz i jej Imocco Volley Conegliano. Tam pragnienie złota i kolejnych zwycięstw ma zupełnie inny wymiar wynikający z wielu rzeczy – pierwszy podstawowy to niebywały wręcz mental występujących tam zawodniczek, druga rzecz, to proces rozwoju drużyny, gdzie dba się o najdrobniejsze szczegóły, aby spełniać oczekiwania nie tylko kibiców, ale przede wszystkim właściciela klubu i sponsorów.

Poziom sportowy turnieju w Stambule, szczególnie sobotnich półfinałów, absolutnie nie zawiódł. Oczywiście nie można go w żaden sposób jeden do jednego porównać z naszymi krajowymi rozgrywkami, gdyż nie ma tutaj wspólnego mianownika. Nie ta klasa zawodniczek, nie te pieniądze, nie te kontrakty, wreszcie nie ten poziom organizacji, ale…

Może rzeczywiście zacznijmy doceniać to, co mamy u siebie i nie porównując się do nikogo innego zauważmy, że pierwszy raz od niepamiętnych czasów finał rozstrzygnął się w pięciu spotkaniach, a dwa ostatnie mecze absolutnie stanęły na wysokości zadania. Zainteresowanie meczami w Łodzi i w Rzeszowie było bardzo duże, co odczuliśmy nie tylko podczas frekwencji w halach, ale także podczas telewizyjnych transmisji. Mecze o brązowy medal miały swój duży urok głównie za sprawą rewelacji sezonu, czyli UNI Opole, gdzie zdecydowana większość zawodniczek po raz pierwszy w swoich przygodach z siatkówką dostąpiła możliwości gry o miejsce na podium.

W ostatniej #7Strefie Dorota Świeniewicz-Brandt zwróciła uwagę, że młode zawodniczki, które dostały szansę gry w większym wymiarze czasowym i na dłuższym dystansie wytrzymały presję i pokazały się z dobrej strony, co zaowocowało powołaniami do reprezentacji Polski przez Stefano Lavariniego.

Osobiście czuję małą satysfakcję, że udało mi się wytypować prawidłowo zespół, który sięgnie po mistrzostwo Polski, tak faktycznie postawiłem na PGE Budowlane Łódź i zrobiłem to w kontrze do Kuby Bednaruka, który stawiał na Developres Rzeszów, ale myślę, że obaj życzeniowo chcielibyśmy, aby pozostałe kluby występujące w Tauron Lidze w kwestii szeroko pojętej organizacji szły ścieżką, po której idą kluby z Łodzi i Rzeszowa. Opole jest na dobrej drodze, podobnie od kilku lat Bielsko-Biała. Trzymamy kciuki za pozostałe ekipy.

Teraz krótki oddech i zaczynamy sezon reprezentacyjny. Towarzyskie granie we Włoszech, później VNL, towarzyskie granie w Koszalinie i mistrzostwa Europy. I pytanie jak to wszystko będzie wyglądało bez Agnieszki Korneluk, która postanowiła zakończyć karierę? Państwo pozwolą, że Agnieszce poświęcę w całości jeden z najbliższych tekstów na naszej stronie, a dzisiaj ograniczę się do krótkiego przekazu – dzięki Aga!