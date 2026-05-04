Najlepsze siatkarki Ligi Mistrzyń 2026. Kto wygrał rankingi?

Turniej Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzyń 2026 rozegrano w Ulker Sports Arena w Stambule w dniach 2-3 maja. W finale zmierzyły się dwie miejscowe drużyny - siatkarki VakifBanku pokonały Eczacibasi Dynavit 3:1. W meczu o brązowy medal rywalizowały dwa kluby z Włoch. Siatkarki A. Carraro Prosecco Doc Conegliano stanęły na podium po zwycięstwie nad Savino del Bene Scandicci 3:0.

W sezonie 2025/2026 w Lidze Mistrzyń rywalizowało dwadzieścia drużyn. Wśród nich trzy kluby z Polski. ŁKS Commercecon Łódź i PGE Budowlani Łódź pożegnały się z rozgrywkami po fazie grupowej. DevelopRes Rzeszów został wyeliminowany w ćwierćfinale przez Eczacibasi Dynavit Stambuł.

Zakończona edycja siatkarskiej Ligi Mistrzyń miała swoje bohaterki. Kto brylował w rankingach? Jak wyglądają statystyki najlepszych siatkarek? Kto najlepiej atakował? Kto wygrał ranking serwujących? Kto znalazł się na czele zestawienia rozgrywających? Jakie są polskie akcenty w czołówkach rankingów? Najlepsze siatkarki Ligi Mistrzyń 2026 w galerii zdjęć: