Neymar zaatakował kolegę z drużyny! Napięta atmosfera na treningu

Piłka nożna

Neymar wdał się w bójkę z Robinho Juniorem podczas niedzielnego treningu - odnotował dziennik "O Globo". Reprezentant Brazylii miał być niezadowolony z próby dryblingu swojego młodszego kolegi z drużyny.

Piłkarz z numerem 10 na plecach, Neymar Jr., odwrócony tyłem do widza, świętuje z rozłożonymi ramionami na boisku piłkarskim.
fot.PAP
Neymar miał zaatakować kolegę z drużyny na treningu

Dzień po ligowym remisie Santosu z Palmeiras (1:1), brazylijska gwiazda futbolu ponownie trafiła na pierwsze strony gazet. 34-letni zawodnik miał zatarg z Robinho Juniorem, synem byłego brazylijskiego reprezentanta.

 

ZOBACZ TAKŻE: Inter mistrzem Włoch! Asysta Zielińskiego na wagę Scudetto

 

Według źródła, Neymar poczuł się zlekceważony sposobem, w jaki 18-latek zaatakował go podczas treningu. Doszło do sprzeczki, podczas której zawodnicy popychali się nawzajem. Neymar uderzył Robinho w twarz i podciął 18-latka. Sytuacja między zawodnikami została podobno rozwiązana.

 

Neymar nie grał w barwach narodowych od października 2023, kiedy uległ kontuzji kolana. Od powrotu z Arabii Saudyjskiej do rodzinnego klubu Santos w styczniu 2025 roku pokazywał przebłyski dawnej formy, ale ma problemy z regularną grą w meczach.

 

Nie jest pewne, czy były zawodnik Barcelony i Paris Saint-Germain otrzyma powołanie na tegoroczny mundial od selekcjonera reprezentacji Brazylii Carlo Ancelottiego.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
INNENEYMARPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Patrik Hellebrand: Finały gra się po to, by wygrywać
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 