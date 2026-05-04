Neymar zaatakował kolegę z drużyny! Napięta atmosfera na treningu

Dzień po ligowym remisie Santosu z Palmeiras (1:1), brazylijska gwiazda futbolu ponownie trafiła na pierwsze strony gazet. 34-letni zawodnik miał zatarg z Robinho Juniorem, synem byłego brazylijskiego reprezentanta.

Według źródła, Neymar poczuł się zlekceważony sposobem, w jaki 18-latek zaatakował go podczas treningu. Doszło do sprzeczki, podczas której zawodnicy popychali się nawzajem. Neymar uderzył Robinho w twarz i podciął 18-latka. Sytuacja między zawodnikami została podobno rozwiązana.

Neymar nie grał w barwach narodowych od października 2023, kiedy uległ kontuzji kolana. Od powrotu z Arabii Saudyjskiej do rodzinnego klubu Santos w styczniu 2025 roku pokazywał przebłyski dawnej formy, ale ma problemy z regularną grą w meczach.

Nie jest pewne, czy były zawodnik Barcelony i Paris Saint-Germain otrzyma powołanie na tegoroczny mundial od selekcjonera reprezentacji Brazylii Carlo Ancelottiego.

PAP