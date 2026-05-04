"Nie złamaliśmy ich, oni złamali nas". Damian Wojtaszek o porażce w trzecim meczu o brąz

Trzecie spotkanie w walce o brąz, miało być tym ostatnim dla PGE Projektu Warszawa. W poprzednich spotkaniach Asseco Resovia przegrała 2:3 i 1:3. Pierwsze dwa sety zapowiadały zwycięstwo 3:0 dla gospodarzy. Trzecia partia odwróciła los całego spotkania i poprowadziła drużynę z Rzeszowa do wygranej. Mocno zawiedzeni siatkarze PGE Projektu przygotowują się na rewanż w Rzeszowie. Damian Wojtaszek, kapitan drużyny z Warszawy, skomentował niedzielne spotkanie.

- Dwa wygrane mecze nie dają medalu. Trzeba wygrać trzeci. Wiedzieliśmy, że ten będzie najcięższy. Pomimo tego, że prowadziliśmy 2:0. Wiedzieliśmy, że Rzeszów nie gra tej siatkówki, co na co dzień i wiemy, że ich poziom nie wyglądał tak jak, powinien - kontynuuje siatkarz. - Nie dokończyliśmy, nie zmęczyliśmy ich, nie złamaliśmy ich i oni złamali nas. Wygrali zasłużenie, ale my musimy wyciągnąć wnioski. Wracamy na Rzeszów, bo wiedzieliśmy że z tym przeciwnikiem na pewno nie będzie łatwo i zdaliśmy sobie sprawę, że jest tam czternastu, piętnastu reprezentantów, którzy w każdej chwili mogą wejść i odmienić losy meczu. Tak było dzisiaj, wszedł Vasina, wszedł Bucki, zagrali nie wiem, czy mecze życia, ale zagrali bardzo dobrze i my musimy skupić się na swojej grze i na swojej robocie, którą mamy do wykonania - podsumował libero PGE Projektu.

Siatkarze drużyny z Warszawy grają w fazie play-off nieprzerwanie od ponad miesiąca. Początkowo w ćwierćfinale z JSW Jastrzębskim Węglem, zamykając grę w trzech spotkaniach (3:0, 2:3, 3:0). Następnie w półfinale stanęli na przeciwko obecnego finalisty BOGDANKI LUK Lublin, przegrywając w dwóch meczach (1:3, 1:3). Końcówka sezonu zwykle jest najbardziej męcząca dla zawodników.

- Fizycznie jest coraz gorzej - przyznał Wojtaszek.

Znaczące okazało się wsparcie kibiców dla graczy PGE Projektu.

- Przede wszystkim chciałem podziękować kibicom, dopisali po raz kolejny. Torwar był cały wypełniony, czuliśmy ich, słyszeliśmy ich i te akcje, które wyglądały naprawdę przyzwoicie, podbudowały nas jeszcze dodatkowo, kiedy krzyknęli i ponieśli nas. Mecz mógł się podobać oczywiście, ale liczy się wynik końcowy, a nie to, jak się gra całe spotkanie - powiedział.

W sezonie 2015/2016 i 2016/2017 Damian Wojtaszek był zawodnikiem Asseco Resovii Rzeszów. Od 2017 gra nieprzerwanie, jako Libero dla Projektu Warszawa. Zawodnik podkreślił jak pozytywne odczucia ma względem miasta. -Rzeszów lubię, uwielbiam i mam nadzieję że tam uda się zapieczętować tą wygraną, ale wiemy że tam będzie jeszcze trudniej niż teraz - zakończył Wojtaszek.

Kolejne spotkanie w walce o brąz Asseco Resovia Rzeszów - PGE Projekt Warszawa w środę 6 maja. Transmisja w Polsacie Sport 1 od 17:15 i w Polsacie Sport Extra 2 od 17:00.

