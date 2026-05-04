Nottingham Forest w formie przed półfinałem Ligi Europy. Co za wygrana
Nottingham Forest pokonało na wyjeździe Chelsea 3:1 w poniedziałkowym meczu 35. kolejki Premier League. Ekipa Vitora Pereiry już w czwartek wystąpi w rewanżowym spotkaniu Ligi Europy z Aston Villą. Transmisja w Polsacie Sport Premium 1 i online na Polsat Box Go już od 19.00.
Portugalski szkoleniowiec nie wystawił najmocniejszego składu, jasno pokazując, że czwartkowy mecz może być dla niego ważniejszy. Na ławce rezerwowych usiedli m.in. Morgan Gibbs-White czy Elliot Anderson.
To nie przeszkodziło jego ekipie w spokojnym ograniu pogrążonej w kryzysie Chelsea. Nottingham wygrało 3:1, a gole strzelili Taiwo Awoniyi (2) oraz Igor Jesus. Honorwe trafienie dla "The Blues" zaliczył Joao Pedro.
Mecz obfitował w niebezpieczne sytuacje. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy doszło do zderzenia Zacha Abbotta z 18-letnim Jessiem Derrym. Obaj opuścili boisko, z czego ten drugi został zniesiony na noszach. Chwilę później Cole Palmer nie wykorzystał rzutu karnego.
Po przerwie zderzyli się za to Gibbs-White oraz Robert Sanchez. Obaj również zeszli z boiska.
Nottingham Forest po tym zwycięstwie ma 42 punkty i raczej pewny byt w Premier League na przyszły sezon. Z kolei Chelsea przegrała szósty mecz z rzędu w lidze.
A już w czwartek Nottingham Forest pojedzie do Birmingham, by w meczu z Aston Villą bronić skromnej zaliczki z pierwszego spotkania w ramach półfinału Ligi Europy. Studio przed starciem Aston Villa - Nottingham 7 maja od 19.00 w Polsacie Sport Premium 1 i online na Polsat Box Go.
Chelsea - Nottingham Forest 1:3 (0:2)
Bramki: Joao Pedro 90+3 - Awoniyi 2, 52, Igor Jesus 15 (rz.k.).
Chelsea: Sanchez (66 Jorgensen) - Gusto, Chalobah, Adarabioyo (46 Colwill), Cucurella - Lavia (58 Santos), Caicedo - Palmer, Fernandez, Derry (45+9 Delap) - Joao Pedro.
Nottingham: Sels - Abbott (45+5 Williams), Cunha (46 Milenkovic), Morato, Netz - Bakwa (80 Hutchinson), Yates, Dominguez (46 Anderson), McAtee - Igor Jesus (46 Gibbs-White [66 Wood]), Awoniyi.
Żółte kartki: Gusto, Caicedo, Delap - Morato.