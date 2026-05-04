Nottingham Forest w formie przed półfinałem Ligi Europy. Co za wygrana

Piłka nożna

Nottingham Forest pokonało na wyjeździe Chelsea 3:1 w poniedziałkowym meczu 35. kolejki Premier League. Ekipa Vitora Pereiry już w czwartek wystąpi w rewanżowym spotkaniu Ligi Europy z Aston Villą. Transmisja w Polsacie Sport Premium 1 i online na Polsat Box Go już od 19.00.

Piłkarze Nottingham Forest w czerwonych strojach rozmawiają z zawodnikami Chelsea w niebieskich koszulkach na boisku.
fot. PAP
Piłkarze Nottingham Forest i Chelsea na murawie po zakończonym spotkaniu

Portugalski szkoleniowiec nie wystawił najmocniejszego składu, jasno pokazując, że czwartkowy mecz może być dla niego ważniejszy. Na ławce rezerwowych usiedli m.in. Morgan Gibbs-White czy Elliot Anderson.

 

To nie przeszkodziło jego ekipie w spokojnym ograniu pogrążonej w kryzysie Chelsea. Nottingham wygrało 3:1, a gole strzelili Taiwo Awoniyi (2) oraz Igor Jesus. Honorwe trafienie dla "The Blues" zaliczył Joao Pedro.

 

Mecz obfitował w niebezpieczne sytuacje. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy doszło do zderzenia Zacha Abbotta z 18-letnim Jessiem Derrym. Obaj opuścili boisko, z czego ten drugi został zniesiony na noszach. Chwilę później Cole Palmer nie wykorzystał rzutu karnego.

 

Po przerwie zderzyli się za to Gibbs-White oraz Robert Sanchez. Obaj również zeszli z boiska.

 

Nottingham Forest po tym zwycięstwie ma 42 punkty i raczej pewny byt w Premier League na przyszły sezon. Z kolei Chelsea przegrała szósty mecz z rzędu w lidze.

A już w czwartek Nottingham Forest pojedzie do Birmingham, by w meczu z Aston Villą bronić skromnej zaliczki z pierwszego spotkania w ramach półfinału Ligi Europy. Studio przed starciem Aston Villa - Nottingham 7 maja od 19.00 w Polsacie Sport Premium 1 i online na Polsat Box Go. 

 

Chelsea - Nottingham Forest 1:3 (0:2)
Bramki: Joao Pedro 90+3 - Awoniyi 2, 52, Igor Jesus 15 (rz.k.).

 

Chelsea: Sanchez (66 Jorgensen) - Gusto, Chalobah, Adarabioyo (46 Colwill), Cucurella - Lavia (58 Santos), Caicedo - Palmer, Fernandez, Derry (45+9 Delap) - Joao Pedro.

 

Nottingham: Sels - Abbott (45+5 Williams), Cunha (46 Milenkovic), Morato, Netz - Bakwa (80 Hutchinson), Yates, Dominguez (46 Anderson), McAtee - Igor Jesus (46 Gibbs-White [66 Wood]), Awoniyi.

 

Żółte kartki: Gusto, Caicedo, Delap - Morato.

