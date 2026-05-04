Obie drużyny mogą jeszcze opuścić szeregi PKO BP Ekstraklasy. Lechia, która w trzech poprzednich ligowych meczach zdobyła zaledwie punkt, z dorobkiem 38 "oczek" jest 11. Z kolei Radomiak wygrał dwa ostatnie spotkania, zgromadził 40 punktów i plasuje się na ósmej pozycji. Radomianie otwierają stawkę zespołów, które nie mogą być pewne ligowego bytu.

- Przed nami najważniejsze cztery tygodnie i musimy jak najlepiej wykonać swoją pracę. Ponownie zagramy w poniedziałek, dużo o tym mówiłem, ale nie chcę już do tego wracać. Na pewno przed meczem będziemy wiedzieć, w jakim miejscu znajdujemy się w tabeli. 11 drużyn jest ściśle ze sobą połączonych i w dolnej części tabeli będziemy jeszcze świadkami wielu zmian - zaznaczył na konferencji prasowej w Gdańsku Carver.

Angielski szkoleniowiec zauważył, że najbliższy przeciwnik Lechii zmienił ostatnio wiele rzeczy, na czele z trenerem. Portugalczyk Bruno Baltazar jest czwartym szkoleniowcem tej drużyny w trwającym sezonie.

- To bardzo dobry fachowiec. Radomiak dokonał również kilku roszad w składzie, zmienił pewne elementy w strukturze, ale co najważniejsze, to zmienił wyniki, bo wygrał przecież dwa kolejne spotkania - podkreślił.

PAP