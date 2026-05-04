PLS 1. Liga siatkarzy: GKS Katowice - BBTS Bielsko-Biała. Transmisja TV i stream online

GKS przystąpił do fazy play-off jako triumfator rundy zasadniczej. W ćwierćfinale wyeliminował KPS Siedlce, natomiast w półfinale okazał się lepszy od Mickiewicza Kluczbork.

Z kolei BBTS zajęło dopiero szóste miejsce w tabeli, ale potrafiło sprawić dwie bardzo duże niespodzianki. Bielszczanie najpierw zwyciężyli Stal Nysa, a następnie Anioły Toruń, czyli odpowiedni trzeci i drugi zespół po rundzie zasadniczej.



Pierwszy mecz finałowy GKS wygrał na własnym parkiecie 3:1. Drugie spotkanie było bardziej wyrównane i zakończyło się w pięciu setach. Górą znowu byli zawodnicy z Katowic. Oznacza to, że we wtorek mogą zakończyć rywalizację.



Transmisja meczu GKS Katowice - BBTS Bielsko-Biała we wtorek od godziny 19:45 w Polsacie Sport 2 i na Polsat Box Go.