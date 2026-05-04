PlusLiga 2026. Finał - wyniki i skróty meczów (WIDEO)

Siatkówka

W finale PlusLigi grają Aluron CMC Warta Zawiercie i Bogdanka LUK Lublin. Rywalizacja o złoty medal mistrzostw Polski toczyć się będzie do trzech zwycięstw Sprawdź wyniki i zobacz skróty meczów finałowych PlusLigi.

Siatkarze Aluron CMC Warta Zawiercie i Bogdanka LUK Lublin podczas meczu finałowego PlusLigi.
fot. PAP/Wojtek Jargiło
Siatkówka - PlusLiga 2026. Finał Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin. Kto wygrał? Wyniki i skróty meczów.
Aluron CMC Warta Zawiercie
Bogdanka LUK Lublin

W finale PlusLigi Aluron CMC Warta Zawiercie i Bogdanka LUK Lublin grają do trzech wygranych spotkań, ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego, trzeciego i ewentualnego piątego starcia będzie zespół, który po fazie zasadniczej rozgrywek zajął wyższe miejsce w tabeli, czyli Aluron, który wygrał tę część sezonu; Bogdanka LUK Lublin zakończyła fazę zasadniczą na trzeciej pozycji.

 

Zobacz także: PlusLiga 2026. Mecze o trzecie miejsce - wyniki i skróty (WIDEO)

 

W pierwszym meczu finału siatkarze Aluron CMC Warty nie dali rywalom dojść do głosu. Po kapitalnym meczu ograli obrońców tytułu 3:0. Bogdanka nie składała broni i w Lublinie wróciła do gry, wygrywając 3:1. Rywalizacja znów przeniosła się do Sosnowca, gdzie mistrzowie Polski poszli za ciosem i w wyjazdowym starciu pewnie pokonali Jurajskich Rycerzy 3:0.

 

PlusLiga 2026 - wyniki meczów finałowych:

 

Bogdanka – Aluron 2–1

 

2026-04-25: Aluron CMC Warta Zawiercie – Bogdanka LUK Lublin 3:0 (25:19, 25:21, 25:14)
2026-04-29: Bogdanka LUK Lublin – Aluron CMC Warta Zawiercie 3:1 (21:25, 25:21, 25:23, 29:27)
2026-05-02: Aluron CMC Warta Zawiercie – Bogdanka LUK Lublin 0:3 (20:25, 22:25, 20:25)
2026-05-06: Bogdanka LUK Lublin – Aluron CMC Warta Zawiercie (środa, godzina 19.45; transmisja – Polsat Sport 1)
2026-05-10: Aluron CMC Warta Zawiercie – Bogdanka LUK Lublin (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1 /ewentualnie).

 

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI

RM, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ALURON CMC WARTA ZAWIERCIEBOGDANKA LUK LUBLINFINAŁ PLUSLIGIPLAY OFF PLUSLIGAPLUSLIGASIATKÓWKASIATKÓWKA WYNIKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: VakifBank Stambuł - Eczacibasi Dynavit Stambuł. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 