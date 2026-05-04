PlusLiga 2026. Finał - wyniki i skróty meczów (WIDEO)

W finale PlusLigi Aluron CMC Warta Zawiercie i Bogdanka LUK Lublin grają do trzech wygranych spotkań, ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego, trzeciego i ewentualnego piątego starcia będzie zespół, który po fazie zasadniczej rozgrywek zajął wyższe miejsce w tabeli, czyli Aluron, który wygrał tę część sezonu; Bogdanka LUK Lublin zakończyła fazę zasadniczą na trzeciej pozycji.

W pierwszym meczu finału siatkarze Aluron CMC Warty nie dali rywalom dojść do głosu. Po kapitalnym meczu ograli obrońców tytułu 3:0. Bogdanka nie składała broni i w Lublinie wróciła do gry, wygrywając 3:1. Rywalizacja znów przeniosła się do Sosnowca, gdzie mistrzowie Polski poszli za ciosem i w wyjazdowym starciu pewnie pokonali Jurajskich Rycerzy 3:0.

PlusLiga 2026 - wyniki meczów finałowych:

Bogdanka – Aluron 2–1

2026-04-25: Aluron CMC Warta Zawiercie – Bogdanka LUK Lublin 3:0 (25:19, 25:21, 25:14)

2026-04-29: Bogdanka LUK Lublin – Aluron CMC Warta Zawiercie 3:1 (21:25, 25:21, 25:23, 29:27)

2026-05-02: Aluron CMC Warta Zawiercie – Bogdanka LUK Lublin 0:3 (20:25, 22:25, 20:25)

2026-05-06: Bogdanka LUK Lublin – Aluron CMC Warta Zawiercie (środa, godzina 19.45; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-05-10: Aluron CMC Warta Zawiercie – Bogdanka LUK Lublin (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1 /ewentualnie).

