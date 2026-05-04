Przed nami kolejne starcie rywalizacji Asseco Resovii i PGE Projektu, w której gra toczy się nie tylko o medal, ale przede wszystkim o możliwość gry w Lidze Mistrzów. Obie ekipy chcą pomyślnie zakończyć sezon i zapewnić sobie prawo gry w najważniejszym europejskim pucharze.

ZOBACZ TAKŻE: PlusLiga 2026. Finał - wyniki i skróty meczów (WIDEO)

Bardzo blisko dokonania tej sztuki byli siatkarze z Warszawy, którzy nagle przy stanie 2:0 i 18:15 w trzecim meczu oddali całkowicie inicjatywę Rzeszowianom i zagrają jeszcze przynajmniej jedno spotkanie na trudnym terenie na Podpromiu.

Czy będzie to ostatni mecz? Czy Resovia odwróci losy walki o medale i powtórzy scenariusz z trzeciego spotkania? Przekonamy się już w środowy wieczór w Rzeszowie.

Transmisja TV i stream online meczu Asseco Resovia Rzeszów - PGE Projekt Warszawa w środę 6 maja od godz. 17:15 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go.

PI, Polsat Sport