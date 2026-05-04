Pietuszewski dopiero co zdobył mistrzostwo Portugalii. Teraz... przystąpił do matury

Hubert Pawlik

Oskar Pietuszewski sięgnął w sobotę z FC Porto po mistrzostwo kraju. Nie miał jednak czasu na świętowanie, gdyż następnego dnia musiał udać się do Polski. Jagiellonia Białystok dodała właśnie zdjęcie, na którym doskonale widać 17-latka.

Młody mężczyzna o kręconych włosach, ubrany w czarną kurtkę, siedzi w ławce rezerwowych.
fot. Cyfrasport
Oskar Pietuszewski przystąpił do matury

"Dzisiaj rozpoczynają się tegoroczne egzaminy maturalne. Wszystkim zdającym, zwłaszcza uczniom jagiellońskiego SMS, życzymy powodzenia i połamania długopisów. Trzymamy za Was kciuki!" - przekazała Jagiellonia, dodając zdjęcie, na którym znajduje się siedemnastu uczniów. 

 

Pierwszym, który rzuca się w oczy, jest właśnie Pietuszewski. Szeroki uśmiech, duża pewność siebie oraz... nietypowe obuwie - to można od razu zauważyć.

 

Piłkarz FC Porto, w przeciwieństwie do pozostałych kolegów, pojawił się na maturze w białych trampkach. Nie można zatem zaprzeczyć, że wyróżniał się w tłumie, gdyż wszyscy mieli na sobie czarne, eleganckie półbuty.

 

Pietuszewskiego, jak i pozostałych maturzystów czeka w poniedziałek pisemna matura z języka polskiego. Następnego dnia przystąpią do egzaminu z matematyki, natomiast w środę - z języka angielskiego. Potem pozostaną matury ustne oraz egzaminy rozszerzone.

 

