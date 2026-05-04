Pietuszewski dopiero co zdobył mistrzostwo Portugalii. Teraz... przystąpił do matury

"Dzisiaj rozpoczynają się tegoroczne egzaminy maturalne. Wszystkim zdającym, zwłaszcza uczniom jagiellońskiego SMS, życzymy powodzenia i połamania długopisów. Trzymamy za Was kciuki!" - przekazała Jagiellonia, dodając zdjęcie, na którym znajduje się siedemnastu uczniów.

Pierwszym, który rzuca się w oczy, jest właśnie Pietuszewski. Szeroki uśmiech, duża pewność siebie oraz... nietypowe obuwie - to można od razu zauważyć.

Piłkarz FC Porto, w przeciwieństwie do pozostałych kolegów, pojawił się na maturze w białych trampkach. Nie można zatem zaprzeczyć, że wyróżniał się w tłumie, gdyż wszyscy mieli na sobie czarne, eleganckie półbuty.

Pietuszewskiego, jak i pozostałych maturzystów czeka w poniedziałek pisemna matura z języka polskiego. Następnego dnia przystąpią do egzaminu z matematyki, natomiast w środę - z języka angielskiego. Potem pozostaną matury ustne oraz egzaminy rozszerzone.