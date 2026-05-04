Od 2 do 8 maja w Sosnowcu odbywają się hokejowe mistrzostwa świata Dywizji 1A. Przed własną publicznością rywalizuje oczywiście reprezentacja Polski prowadzona przez selekcjonera Pekkę Tirkkonena.

Polacy w pierwszym meczu pokonali Ukrainę 3:2, a na listę strzelców wpisali się Aron Chmielewski, Patryk Wronka i Patryk Krężołek. W drugim spotkaniu Biało-Czerwoni ulegli Francuzom po rzutach karnych. W regulaminowym czasie gry było 2:2, a bramki dla naszej drużyny zdobyli Krężołek i Bartłomiej Pociecha.

We wtorek Polska zagra z Kazachstanem, który wygrał oba dotychczasowe starcia. Najpierw 4:1 z Litwą, a następnie 6:0 z Japonią.

Polska - Kazachstan. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Studio do meczu Polska - Kazachstan godz. 19:00 (Polsat Sport 1/Polsat Sport Premium 1/Polsat Box Go)

Polska - Kazachstan, godz. 19:25 (Polsat Sport 1/Polsat Sport Premium 1/Polsat Box Go)

Studio po meczu Polska - Kazachstan, godz. 22:00 (Polsat Sport 1/Polsat Sport Premium 1/Polsat Box Go)