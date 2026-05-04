Polskie siatkarki ruszyły z przygotowaniami do sezonu. Kadra w przebudowie przed LN

Centralny Ośrodek Sportowy w Wałczu, podobnie jak rok temu, znów gości siatkarską reprezentację. Wcześniej kadra regularnie latem przygotowywała się w Szczyrku.

- To świetny ośrodek dysponujący przede wszystkim dużą nowoczesną halą sportową. To był też pewien argument przy wyborze Wałcza. Halę można podzielić na trzy sektory i pracować jednocześnie na trzech boiskach. Siłownia jest także dużo większa, poza tym to jest piękna okolica. Nie rezygnujemy ze Szczyrku, tam będą trenować kadrowiczki, które nie polecą na turnieje Ligi Narodów. Poza tym będziemy tam przygotowywać się w sierpniu do mistrzostw Europy - powiedział Nicola Vettori, asystent selekcjonera Stefano Lavariniego.

W pierwszych zajęciach uczestniczyło 15 zawodniczek. Kolejne siatkarki, które najpóźniej skończyły rozgrywki ligowe, będą dołączać w trakcie zgrupowania

- Dziewczyny z DevelopResu Rzeszów i Budowlanych Łódź, które występowały w finale ekstraklasy, przyjadą do Wałcza na początku przyszłego tygodnia. Najpóźniej dotrze do nas Magdalena Stysiak, która w niedzielę grała jeszcze w finale Lig Mistrzyń - wyjaśnił Vettori.

Nie wszystkie zawodniczki, które występowały w kadrze w poprzednich latach, skorzystały z zaproszenia Lavariniego. Agnieszka Korneluk zakończyła karierę sportową, z kolei Julia Nowicka, Joanna Lelonkiewicz, Olivia Różański, Weronika Centka oraz Dominika Pierzchała z różnych powodów zrezygnowały z udziału w przygotowaniach. W ich miejsce włoski szkoleniowiec powołał kilka debiutantek: Oliwię Sieradzką z DevelopResu Rzeszów, Natalię Kecher i Gabrielę Makarowską-Kulej z UNI Opole, Karolinę Pancewicz z Sokoła & Hagric Mogilno, Maję Koput z Lotto Chemika Police, Martę Orzyłowską z BKS-u ZGO Bostik Bielsko-Biała oraz Nataszę Ornoch z włoskiego CBF Balducci HR Macerata.

- Na pewno jest nam na trochę przykro, że nie wszystkie zawodniczki przyjęły od nas zaproszenie i nie chciały być częścią tej reprezentacji. Jest sporo zupełnie nowych dziewczyn, które naszym zdaniem mają duży potencjał. Na pewno trzeba będzie na nowo zgrywać ten zespół i jest to pewne wyzwanie - stwierdził Vettori.

Siatkarki w Wałczu będą trenować przez najbliższe dwa tygodnie. Pierwszym i jedynym sprawdzianem przed startem Ligi Narodów będzie występ w turnieju towarzyskim w Genui (22-24 maja). Oprócz Polek wezmą w nim udział reprezentacji Serbii, Włoch i Turcji.

- Nie planujemy rozgrywania dodatkowych sparingów, bo nie ma tak naprawdę kiedy. Rok temu przed Ligą Narodów brakowało nam przetarcia z przeciwnikami z najwyższej półki, teraz zagramy naprawdę z "konkretnymi" zespołami - przyznał asystent Lavariniego.

Pierwszy turniej LN Biało-Czerwone rozpoczną w Nankin 3 czerwca. W Chinach zagrają cztery spotkania - z gospodyniami imprezy, Belgią, Czechami i Serbią. Później czekają je jeszcze turnieje w Tajlandii oraz Japonii. Faza pucharowa z udziałem ośmiu najlepszych zespołów po rundzie zasadniczej odbędzie się w Makau.

- Po drugim turnieju rozgrywanym w Tajlandii wrócimy do kraju na tydzień. Jeśli uda nam się zakwalifikować do najlepszej ósemki, to w sumie w Azji spędzimy ok. półtora miesiąca - podsumował Vettori.

Skład kadry na pierwsze zgrupowanie w Wałczu:

rozgrywające: Julia Bińczycka, Alicja Grabka, Gabriela Makarowska-Kulej, Katarzyna Wenerska;

atakujące: Oliwia Sieradzka, Malwina Smarzek, Magdalena Stysiak, Julia Szczurowska;

przyjmujące: Martyna Czyrniańska, Paulina Damaske, Monika Lampkowska, Martyna Łukasik, Natasza Ornoch, Julia Orzoł, Julita Piasecka, Weronika Szlagowska;

środkowe: Magdalena Jurczyk, Natalia Kecher, Maja Koput, Anna Obiała, Marta Orzyłowska, Sonia Stefanik;

libero: Klaudia Łyduch, Justyna Łysiak, Karolina Pancewicz, Aleksandra Szczygłowska.

PAP