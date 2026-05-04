Prowadzili 3-1 i odpadli z play-offów. Szkoleniowiec stracił posadę

To było trzecie z rzędu pożegnanie się Orlando z pierwszą rundą play off, ale tym razem - jak podkreślają media - najbardziej rozczarowujące, biorąc pod uwagę stan rywalizacji po czterech meczach z Pistons.

- Jesteśmy wdzięczni Jamahlowi za wszystko, co zrobił dla Magic - powiedział Jeff Weltman, prezes ds. operacji koszykarskich w klubie z Florydy.

- Doceniamy jego przywództwo i pozytywny wkład, jaki wniósł w roli głównego trenera. Chociaż była to trudna decyzja, czujemy, że nadszedł czas na nowy głos i świeżą perspektywę. Życzymy Jamahlowi i jego rodzinie wszystkiego najlepszego - dodał.

47-letni Mosley jest trzecim trenerem z największą liczbą zwycięstw w historii Magic - 189. Ustępuje jedynie Brianowi Hillowi (267) i Stanowi Van Gundy'emu (259).

PAP