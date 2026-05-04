Puchar Turcji: Besiktas - Konyaspor. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

W ćwierćfinale Besiktas pokonał bez problemów 3:0 Alanyaspor. Z kolei Konyaspor wyrzucił z Pucharu Turcji faworyzowane Fenerbahce.



W tabeli ligi tureckiej Besiktas jest na 4. miejscu, a zespół z Konyi zajmuje 9. lokatę. Oba spotkania pomiędzy tymi drużynami w tym sezonie zakończyły się zwycięstwami ekipy ze Stambułu.



Besiktas ma na koncie jedenaście Pucharów Turcji. To drugi wynik w historii. Najlepszy pod tym względem jest Galatasaray, który w tym roku odpadł w ćwierćfinale. Konyaspor jedyne swoje trofeum wywalczył w sezonie 2016/2017/



Drugiego finalistę wyłoni spotkanie pomiędzy Genclerbirligi a Trabzonsporem.



Transmisja meczu Besiktas - Konyaspor we wtorek od godziny 19:25 w Polsacie Sport 3 i na Polsat Box Go.