Puchar Turcji: Besiktas - Konyaspor. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Piłka nożna

We wtorek poznamy pierwszego finalistę Pucharu Turcji. W Stambule Besiktas zagra z Konyasporem. Transmisja meczu we w Polsacie Sport 3 i na Polsat Box Go.

Piłkarze rywalizujący o piłkę podczas meczu piłki nożnej.
fot. PAP

W ćwierćfinale Besiktas pokonał bez problemów 3:0 Alanyaspor. Z kolei Konyaspor wyrzucił z Pucharu Turcji faworyzowane Fenerbahce.


W tabeli ligi tureckiej Besiktas jest na 4. miejscu, a zespół z Konyi zajmuje 9. lokatę. Oba spotkania pomiędzy tymi drużynami w tym sezonie zakończyły się zwycięstwami ekipy ze Stambułu.


Besiktas ma na koncie jedenaście Pucharów Turcji. To drugi wynik w historii. Najlepszy pod tym względem jest Galatasaray, który w tym roku odpadł w ćwierćfinale. Konyaspor jedyne swoje trofeum wywalczył w sezonie 2016/2017/


Drugiego finalistę wyłoni spotkanie pomiędzy Genclerbirligi a Trabzonsporem.


Transmisja meczu Besiktas - Konyaspor we wtorek od godziny 19:25 w Polsacie Sport 3 i na Polsat Box Go.  

