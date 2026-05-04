Raków ogłosił nazwisko nowego trenera! Oficjalnie

Raków po przegranym finale STS Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze (0:2) podjął w niedzielę decyzję o zwolnieniu dotychczasowego trenera Łukasza Tomczyka. Klub podał, że nazwisko następcy ogłosi w poniedziałek i dotrzymał słowa.

Nowym trenerem pierwszego zespołu został Dawid Kroczek, który pełnił dotąd funkcję asystenta. Najpierw był w sztabie Marka Papszuna, a ostatnio właśnie Tomczyka.

37-latek pracował w przeszłości również w Unii Skierniewice, Resovii Rzeszów oraz Sokole Aleksandrów Łódzki. Zanim dołączył do Rakowa, przez ponad rok był szkoleniowcem pierwszego zespołu Cracovii.

"Trenerze, życzymy powodzenia!" - napisano.

Kroczek zadebiutuje w nowej roli już w piątek 8 maja, kiedy Raków zagra u siebie z Koroną Kielce. Po 30 rozegranych meczach ligowych zespół zajmuje piąte miejsce w tabeli, mając w dorobku 46 punktów. Do wicelidera Górnika Zabrze traci trzy punkty.