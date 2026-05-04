Rozgrywający zostaje w drużynie. Klub z PlusLigi przedłuża kontrakt

Łukasz Kozub seniorską karierę sportową rozpoczął w 2016 roku, podpisując kontrakt z MKS Będzin. Dwa sezony później powrócił do rodzinnego Rzeszowa, gdzie w sezonie 2018/2019 grał w barwach Asseco Resovii Rzeszów. Reprezentował też: Trefl Gdańsk, Stade Poitevin Poitiers i GKS Katowice.

ZOBACZ TAKŻE: "Nie złamaliśmy ich, oni złamali nas". Damian Wojtaszek o porażce w trzecim meczu o brąz

W barwach Indykpolu gra od 2025 roku. Drużynę reprezentował w 29 spotkaniach. W PlusLidze łącznie rozegrał 224 meczów, łącznie zdobywając 182 punkty.

– Czuję się tutaj bardzo dobrze – zarówno w zespole, jak i w samym mieście. Jestem zadowolony z funkcjonowania klubu, z jakości treningów oraz z wyników, które osiągamy. Tym bardziej cieszę się, że zostaję na kolejny sezon – przyznaje Łukasz Kozub, cytowany w oficjalnym komunikacie.

– Jeśli chodzi o atmosferę, o której wszyscy często mówimy, to jest to dla nas ogromna wartość. Nie musimy jej budować od zera – wypracowaliśmy ją przez cały sezon. Patrząc z perspektywy czasu, był to dla nas okres stosunkowo spokojny. Nawet jeśli zdarzały się porażki, rzadko traciliśmy punkty. Teraz jednak czeka nas nowy rozdział. Choć skład pozostanie w dużej mierze ten sam, to historia zaczyna się od początku. Musimy zachować czujność i pracować jeszcze ciężej, bo to, co przyniosło efekty w tym sezonie, niekoniecznie zagwarantuje sukces w kolejnym- podsumował rozgrywający.

Łukasza Kozuba będzie można zobaczyć ponownie w barwach Indykpolu AZS Olsztyn już w październiku, wraz z początkiem rozgrywek PlusLigi.

jp, Polsat Sport