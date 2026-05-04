Spełnił się najgorszy scenariusz! Koniec sezonu dla gwiazdy Lecha Poznań

Piłkarz "Kolejorza" w sobotę w meczu 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy w Lublinie przeciwko Motorowi z powodu kontuzji musiał opuścić boisko w 19. minucie. Badania przeprowadzone już w Poznaniu wykazały, że zerwał więzadła krzyżowe przednie, co oznacza, że jego udział w ostatnich trzech meczach ligowych jest wykluczony.

W najbliższych dniach Gholizadeha czeka operacja, a następnie kilkumiesięczna rehabilitacja. To oznacza, że 30-letni pomocnik nie zagra w reprezentacji Iranu na tegorocznym mundialu, który odbędzie się w czerwcu i lipcu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

Gholizadeh dołączył do Lecha w lipcu 2023 roku z belgijskiego Royal Charleroi. Irańczyk wówczas leczył się po podobnej kontuzji, ale przedłużająca się rekonwalescencja sprawiła, że w barwach poznańskiej drużyny zadebiutował dopiero rok później. W tym sezonie należy do liderów mistrza Polski, strzelił sześć bramek i zanotował cztery asysty. W poniedziałek prowadząca rozgrywki spółka Ekstraklasa poinformowała, że lechita został wybrany piłkarzem kwietnia.

PAP