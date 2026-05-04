To już pewne! Stefan Horngacher wraca do reprezentacji Polski

W poniedziałek Polski Związek Narciarski oficjalnie poinformował o powrocie Horngachera. Austriak nie będzie jednak trenował zawodników, bo zajmie się zarządzaniem całym pionem sportowym.

Do jego nowych obowiązków będzie należała współpraca ze szkoleniowcami wszystkich kadr narodowych, wyznaczanie celów sportowych oraz doradzanie w sprawach doboru skoczków. Negocjacje w tej sprawie prowadził ustępujący prezes związku, Adam Małysz.

Dla 56-letniego szkoleniowca to kolejny etap pracy w naszym kraju. W latach 2004-2006 prowadził polską kadrę B, a od 2016 do 2019 roku sprawował funkcję głównego trenera pierwszej reprezentacji.

Pod jego kierownictwem Biało-Czerwoni dwukrotnie wygrali klasyfikację Pucharu Narodów i sięgnęli po drużynowy brąz na igrzyskach w Pjongczangu. Z kolei Kamil Stoch wywalczył w tym czasie indywidualne mistrzostwo olimpijskie oraz dwa razy triumfował w Turnieju Czterech Skoczni.

Przed ponownym związaniem się z PZN, Austriak pracował jako główny szkoleniowiec reprezentacji Niemiec. Z tą posadą pożegnał się pod koniec marca.