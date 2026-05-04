Tragiczne wieści. Rozbił się samolot z drużyną. Nikt nie przeżył

Do zdarzenia doszło w czwartek późnym wieczorem na wysokości Teksasu. Samolot z pięcioma zawodniczkami pickleballa rozbił się w lesie. Na razie nie są znane przyczyny katastrofy. Trwa śledztwo.

Według doniesień amerykańskich mediów, tuż po tragicznym zdarzeniu w tym obszarze rozpętała się burza, a wcześniej niebo było zachmurzone.

ZOBACZ TAKŻE: Całe Włochy w żałobie. Nie żyje legenda sportu

Na pokładzie znajdowało się pięć kobiet, które leciały do Teksasu na turniej pickleballa. Jedna z nich była pilotem.

Pickleball to sport, który łączy elementy tenisa, badmintona oraz tenisa stołowego. Na wieść o tragedii, zmagania odwołano.

Polsat Sport