Trener reprezentacji Polski ogłosił kadrę! 32 siatkarzy z szansą na grę w mistrzostwach Europy

Trener Piotr Graban przedstawił szeroki skład młodzieżowej reprezentacji Polski U22. W kadrze znalazło się 32 siatkarzy, którzy będą brani pod uwagę podczas przygotowań w 2026 roku.

Reprezentacja Polski zagra w tym roku w mistrzostwach Europy U22. Siatkarze w tej kategorii wiekowej będą rywalizowali w Portugalii, w mieście Albufeira. Impreza odbędzie się w dniach 29 czerwca - 4 lipca.

W kadrze U22 znaleźli się siatkarze, których selekcjoner Nikola Grbić powołał do szerokiego składu pierwszej reprezentacji. Są to: rozgrywający Błażej Bień, przyjmujący Michał Grabek, Jakub Kiedos, atakujący Wojciech Gajek, środkowy Jakub Nowak oraz libero Maksymilian Granieczny.

Mistrzostwa Europy U22 w piłce siatkowej mężczyzn po raz pierwszy zostały rozegrane w 2022 roku. Polscy siatkarze w obu dotychczasowych turniejach wywalczyli brązowe medale (2022, 2024).

Skład młodzieżowej kadry Polski siatkarzy U22:

rozgrywający: Błażej Bień, Filip Falkowski, Jakub Konieczny, Mateusz Kowalczyk, Piotr Pilarz, Jakub Rutkowski

przyjmujący: Artur Brzostowicz, Maksymilian Durski, Łukasz Dydzik, Patryk Głowa, Michał Grabek, Jakub Kiedos, Oskar Trawka, Wojciech Więcławski, Aleksander Nowik

atakujący: Jakub Dobrolubow, Wojciech Gajek, Maksymilian Łysoń, Wiktor Nowak, Igor Rybak

środkowi: Wojciech Dudzik, Oskar Kukie, Tymoteusz Lenik, Aleksander Maciejewski, Jakub Nowak, Wiktor Przybyłek, Kamil Urbańczyk, Miłosz Wróbel

libero: Maksymilian Granieczny, Jakub Jurczyk, Jakub Kubacki, Marcel Schadach.

Sztab szkoleniowy:

Piotr Graban - I trener

Marcin Jackowicz - II trener

Kacper Nowicki - asystent trenera /kierownik zespołu

Aleksandra Słotwińska - fizjoterapeuta

Mateusz Witkowski - fizjoterapeuta

Mateusz Zimoch - trener przygotowania motorycznego

Patryk Fliszkiewicz - statystyk.

RM, Polsat Sport, PZPS