Trener reprezentacji Polski ogłosił kadrę! 32 siatkarzy z szansą na grę w mistrzostwach Europy
Selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy U22 Piotr Graban ogłosił szeroką kadrę na 2026 rok. Na liście znalazło się 32 zawodników. Najważniejszą imprezą dla jego podopiecznych będą mistrzostwa Europy w tej kategorii wiekowej, które zostaną rozegrane na przełomie czerwca i lipca w Portugalii.
Trener Piotr Graban przedstawił szeroki skład młodzieżowej reprezentacji Polski U22. W kadrze znalazło się 32 siatkarzy, którzy będą brani pod uwagę podczas przygotowań w 2026 roku.
Reprezentacja Polski zagra w tym roku w mistrzostwach Europy U22. Siatkarze w tej kategorii wiekowej będą rywalizowali w Portugalii, w mieście Albufeira. Impreza odbędzie się w dniach 29 czerwca - 4 lipca.
W kadrze U22 znaleźli się siatkarze, których selekcjoner Nikola Grbić powołał do szerokiego składu pierwszej reprezentacji. Są to: rozgrywający Błażej Bień, przyjmujący Michał Grabek, Jakub Kiedos, atakujący Wojciech Gajek, środkowy Jakub Nowak oraz libero Maksymilian Granieczny.
Mistrzostwa Europy U22 w piłce siatkowej mężczyzn po raz pierwszy zostały rozegrane w 2022 roku. Polscy siatkarze w obu dotychczasowych turniejach wywalczyli brązowe medale (2022, 2024).
Skład młodzieżowej kadry Polski siatkarzy U22:
rozgrywający: Błażej Bień, Filip Falkowski, Jakub Konieczny, Mateusz Kowalczyk, Piotr Pilarz, Jakub Rutkowski
przyjmujący: Artur Brzostowicz, Maksymilian Durski, Łukasz Dydzik, Patryk Głowa, Michał Grabek, Jakub Kiedos, Oskar Trawka, Wojciech Więcławski, Aleksander Nowik
atakujący: Jakub Dobrolubow, Wojciech Gajek, Maksymilian Łysoń, Wiktor Nowak, Igor Rybak
środkowi: Wojciech Dudzik, Oskar Kukie, Tymoteusz Lenik, Aleksander Maciejewski, Jakub Nowak, Wiktor Przybyłek, Kamil Urbańczyk, Miłosz Wróbel
libero: Maksymilian Granieczny, Jakub Jurczyk, Jakub Kubacki, Marcel Schadach.
Sztab szkoleniowy:
Piotr Graban - I trener
Marcin Jackowicz - II trener
Kacper Nowicki - asystent trenera /kierownik zespołu
Aleksandra Słotwińska - fizjoterapeuta
Mateusz Witkowski - fizjoterapeuta
Mateusz Zimoch - trener przygotowania motorycznego
Patryk Fliszkiewicz - statystyk.